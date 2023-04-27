Спорт в Нефтекамске станет еще доступнее

Государственное автономное учреждение Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства спортивного комплекса с плавательным бассейном и игровым залом «Амфибия» в городе Нефтекамске. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

На Трактовой улице в Нефтекамске реализуют проект современного спортивного комплекса «Амфибия», в котором запроектированы бассейн, прогревочная сауна, универсальный спортивный зал, зал для групповых программ, площадка с тренажерами. Возможность строительства объекта появилась благодаря заключению концессионного соглашения между администрацией города и частным инвестором. Стоит отметить, что сфера спорта является не самой маржинальной отраслью экономики, и активно развиваться, особенно в регионах, ей помогают прогрессивные механизмы государственно-частного партнерства.

Участок строительства находится в непосредственной близости к среднеобразовательной школе. Площадь застройки составит более 4 000 кв. м. Здание переменной этажности будет разделено на аква-зону и «сухую» часть помещений для занятий. Классический плавательный бассейн размерами 25х11 м рассчитан на 4 дорожки. На площадках смогут проводить тренировки по мини-футболу, волейболу и баскетболу. Высота запроектированных помещений дает возможность в будущем разместить на территории скалодром. В год здесь смогут заниматься более 500 тысяч человек.

Строительство комплекса серьезно повысит качество жизни каждого причастного к физкультурно-оздоровительным мероприятиям жителя. Для комфортного пребывания гостей в комплексе оборудуют просторный вестибюль, гардеробную зону, медицинский кабинет, буфет, а также помещение для охраны и административно-хозяйственные блоки.*

Общий срок реализации проекта должен составить 15 месяцев, день открытых дверей планируют сделать до конца текущего года.

Застройщик – ООО «Нефтегазстрой». Проектировщик – ООО «Раир».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.