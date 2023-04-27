В АО "Далур" прошли пилотные испытания "умных очков"

АО «Далур» (предприятие Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом») провело пилотные испытания отечественной программной платформы в комбинации с промышленными AR-очками. Система была создана в сотрудничестве с национальным провайдером «Ростелеком» и российской ИТ-компанией «ИНЛАЙН ГРУП».

Испытания прошли на Далматовском и Добровольном месторождениях, в полевых условиях. Основной задачей испытаний была проверка результативности применения AR-очков на устройствах вспомогательной реальности. Оценивались технические возможности платформы в комбинации с умными очками для постоянного использования сотрудниками АО «Далур».

При тестировании работник уранодобывающего предприятия надевал AR-очки и получал видеозвонок от проверяющего эксперта. Благодаря встроенной видеокамере тестирующий специалист мог не только видеть все то, что видел сам пользователь очков, но и давать необходимые инструкции. Во время выполнения заданий на AR-очки сотрудника приходили графические и текстовые указания или звуковые подсказки по совершаемым операциям. Работник в режиме реального времени без отвлечения от трудового процесса мог производить фото- и видеофиксацию событий, совершать запись голосовых комментариев, которые в дальнейшем автоматически трансформировались в текстовый отчет о выполненных действиях. Кроме того, при необходимости в сеанс видеосвязи между сотрудником в AR-очках и проверяющим можно было интегрировать дополнительных специалистов (операторов, экспертов или наблюдателей).

Система успешно прошла тестирование и была признана готовой к промышленному использованию.

«Наши объекты находятся на большом расстоянии друг от друга. Сейчас экспертам нет необходимости выезжать на каждую площадку. Контролировать весь процесс можно удаленно. Благодаря платформе вспомогательной реальности в комбинации с «умными очками» сотрудники на отдаленных рабочих местах могут получать необходимые указания, подсказки и советы по решению той или иной ситуации дистанционно. При этом можно направлять инструкции не только голосом, но и виде схем, в том числе с возможностью рисования поверх отправленного изображения. Это очень важный момент в рабочем процессе. Платформа вспомогательной реальности в комбинации с умными очками станет важным дополнением к уже внедренным крупным цифровым проектам на предприятии», - сказал генеральный директор АО «Далур» Динис Ежуров.

«Наши проекты имеют эффективную практическую реализацию. Ранее мы внедрили на АО "Далур» комплект "Умная каска», сейчас в стадии тестирования — «умные очки». "Ростелеком" заинтересован в достижении кумулятивного эффекта: будь то повышение производительности труда, автоматизация бизнес-процессов или обеспечение необходимого уровня безопасности на производстве. Наш опыт позволяет не только правильно подбирать комплекс решений, но и создавать новые уникальные продукты специально под потребности заказчика», - отметила директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале Александра Исхизова.

«Наш опыт внедрения показывает, что цифровой инструмент в виде AR-очков в связке с платформой “ИКСАР” может помочь специалисту строго соблюдать регламенты, наладить полную прозрачность процесса, снизить непрофильную нагрузку и предостеречь от неверных действий, сохранив здоровье и жизнь работника», - дополнил директор по инновациям «ИНЛАЙН ГРУП» Игорь Гулянский.

АО «Далур» — первое в России предприятие по добыче урана способом скважинного подземного выщелачивания (СПВ), ведет промышленную эксплуатацию и разработку месторождений Зауральского ураново-рудного района в Курганской области (Далматовское, Хохловское и Добровольное). Используемый на предприятии метод извлечения урана способом СПВ является наиболее экологически чистым. Замкнутый процесс добычи минимизирует воздействие на окружающую среду, позволяет избежать изменений земной поверхности, образования отвалов и хвостохранилищ. С 2017 года предприятие также ведет попутную добычу скандия, производя около 10% мирового объема этого редкоземельного металла.

АО «Далур» по итогам 2022 года было признано лучшим предприятием Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом». На протяжении последних лет в АО «Далур» активно внедряются цифровые инструменты, повышающие производительность и безопасность труда. С 2021 года на предприятии используются цифровые технологии управления разработкой месторождений урана методом скважинного подземного выщелачивания (СПВ). С их помощью удается выявлять и оценивать дополнительный объем локализации запасов урана, повышать эффективность отработки месторождений.

Цифровые инструменты «Умного полигона СПВ» позволяют АО «Далур» достоверно оценивать горно-геологическую обстановку отрабатываемых участков месторождений, моделировать варианты отработки, проводить точный анализ выполненных работ, оперативно принимать решения при анализе и прогнозе освоения месторождения, геологическом моделировании и планировании.

Также на предприятии действует система позиционирования персонала «Умные каски». Она позволяет удаленно контролировать соблюдение правил техники безопасности на производстве и наблюдать за передвижением и состоянием сотрудников во время работы.

В конце 2022 года автотранспортное подразделение предприятия внедрило систему «Антисон», а также систему видеонаблюдения состояния водителя и фиксации нарушений ПДД. Они установлены в кабинах автомобилей для своевременного анализа состояния водителя и предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание развитию цифровой экономики, необходимой ИТ-инфраструктуры. Созданные условия для появления и ускоренного внедрения современных технологий позволят создавать российское ПО в рамках программ достижения технологического суверенитета в цифровой сфере. Ускоренное развитие промышленности напрямую зависит от темпов перехода на современную технологическую основу, отечественные цифровые решения. Руководство страны ставит задачу обеспечить массовое внедрение российских ИТ-решений во всех стратегических отраслях. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Источник: Пресс-служба АО «Атомредметзолото»