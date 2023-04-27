Технологическое присоединение к сетевой инфраструктуре и обеспечение необходимой электроэнергией остается приоритетной производственной задачей энергетиков. Только за первые три месяца 2023 года специалисты группы «Россети Северный Кавказ» обеспечили энергоресурсом 4,1 тыс. новых потребителей во всех регионах СКФО. Это на 624 исполненные заявки больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в январе-марте текущего года энергокомпанией выдано почти 68 МВт мощности, что также превышает прошлогодние показатели на 10,6 МВт.

Больше всего новых потребителей подключили к сетям компании в Республике Дагестан, где 1 574 заявителям выдано 16 МВт. В Чеченской Республике энергоресурсом обеспечено 916 заявителей, им выдано 17,9 МВт; в Ставропольском крае исполнено 517 заявок на технологическое присоединение с выдачей 9,2 МВт; в Северной Осетии – 304 потребителям выдано 4,4 МВт; в Кабардино-Балкарии – 291 исполненная заявка на 9,7 МВт; в Карачаево-Черкесии – 291 заявитель получил 8,1 МВт; в Ингушетии 2,6 МВт выдано по 78 исполненным договорам техприсоединения.



Всего в региональные подразделения энергокомпании за три месяца этого года поступило 4,5 тыс. заявок на подключение к сетевой инфраструктуре компании, общая запрашиваемая мощность составила 272,5 МВт.



Напомним, подать заявку на технологическое присоединение к сетям можно через удобный дистанционный сервис Группы «Россети»: Портал-ТП.РФ.