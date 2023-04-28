АО «Мособлэнерго» приступило к реконструкции воздушных линий электропередачи в микрорайоне Клязьма города Пушкино. Всего в течение 2023 года комплекс мероприятий, включающий замену опор и проводов, охватит более 2 км воздушных линий электропередачи.

Персонал Пушкинского производственного отделения Мытищинского филиала начал реализацию плана по реконструкции с улицы Гоголевской. В начале апреля энергетики произвели замену неизолированного провода на участке линии ВЛ-0,4 кВ протяженностью более 100 м на самонесущий изолированный (СИП). Данный провод минимизирует потери и технологические нарушения в сетях, исключает несанкционированное подключение. Также на прилегающей территории проведена опиловка древесно-кустарниковой растительности.

В результате работ, осуществленных в рамках реализации программы по повышению надежности, улучшено электроснабжение более 40 жилых домов на улицах Гоголевской и Крестовской.

В 2023 году программа АО «Мособлэнерго» по повышению надежности электроснабжения потребителей Подмосковья охватывает 26 округов Московской области и реализуется под контролем Министерства энергетики Московской области.