Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий принял участие в конференции РНК СИГРЭ, посвященной подведению итогов прошедшей 22 августа – 2 сентября 2022 года в Париже 49-й Сессии Международного Совета по большим системам высокого напряжения CIGRE.

Выступая с докладом «Готовность энергосистем к энергопереходу. Опыт GO15 и СИГРЭ» на пленарной сессии,Федор Опадчий, представляющий Россию в Ассоциации системных операторов крупнейших энергосистем GO15, отметил, что принятый во многих странах курс на низкоуглеродную энергетику выдвигает принципиально новые требования к организации работы энергосистем.

Глава Системного оператора напомнил, что многие крупные государства мира, в том числе США, Германия, Великобритания, Франция, Япония, Канада, Австралия, ЮАР, заявили о намерении достигнуть углеродной нейтральности к 2050 году. Страны БРИКС – Россия, Китай, Бразилия – рассматривают в качестве целевого 2060-й год. Индия – 2070 год.

Разрыв цепочек поставок, обусловленный пандемией, оказал существенное влияние на сроки ввода ВИЭ. Однако планы по увеличению доли «зеленой» генерации реализуются высокими темпами.

«Во всем мире происходит взрывной рост заявок на техприсоединение объектов ВИЭ. Например, в Италии, базовым сценарием развития ВИЭ Fit-for-55 к 2030 году было предусмотрено подключение 70 ГВт такой генерации. На сегодня объем заявок на техприсоединение, поданных на рассмотрение системному оператору Италии, превысил 300 ГВт. Понятно, что действующие подходы к планированию развития передающей сети не могут справиться с таким объемом. В некоторых станах обсуждается введение временного моратория на техприсоединение новой генерации, либо введение двухэтапной процедуры техприсоедиения, с тем, чтобы обработать существующий пул заявок, скорректировать действующие процедуры и выработать серьезные комплексные решения в этой сфере, в том числе по развитию магистральных сетей», - заявил руководитель Системного оператора.

Вопрос, как должна быть построена энергосистема, чтобы обеспечить возможность энергоперехода, становится все актуальнее. Современная энергосистема ближайшего будущего с большой долей ВИЭ – это сочетание передач постоянного и переменного тока, причем не в только на магистральных передачах, но и в сетях среднего напряжения.

К числу новых вызовов, стоящих перед энергосистемами в свете совершающейся трансформации, глава Системного оператора отнес снижение естественной инерции энергосистем на фоне увеличения доли ВИЭ, необходимость адаптации всех механизмов управления режимом к изменяющейся структуре генерирующих мощностей.

«Переход к массовому использованию источников ВИЭ-генерации приводит к сокращению инерции в энергосистеме, что приводит к снижению ее устойчивости. В числе потенциально эффективных мер могут рассматриваться меры по развитию рынков системных услуг – таким образом, чтобы поддержание уровня инерции стало отдельным товаром, поставка которого является самостоятельной ценностью, а также по поддержке традиционной генерации. Также обеспечению эффективной интеграции объектов ВИЭ в энергосистему может помочь внедрение промышленных накопителей электроэнергии и развитие инструментов управления спросом. Значимым условием надежной работы энергосистемы в свете глобального энергоперехода становится и реализация масштабных проектов по развитию энергетической инфраструктуры, в том числе строительству магистральных и распределительных сетей.

Трансформация энергосистемы требует также совершенствования механизмов прогнозирования метеорологических явлений и создания новых верифицированных методик прогнозирования потребления электрической энергии и мощности. Это имеет важнейшее значение не только с точки зрения формирования графиков работы ВИЭ, отличающихся нестабильным, резкопеременным характером, но и с точки зрения электропотребления и режимов работы энергосистемы. В свете энергоперехода возрастает роль межсистемных и межгосударственных связей для покрытия различных небалансов, в том числе в аварийных ситуациях.

Резюмируя выступление, глава Системного оператора заявил, что результат трансформации энергосистем мы увидим уже в ближайшее время.

«В ближайшее время мы увидим значимые изменения в регулировании работы рынков, деятельности сетевых компаний, поскольку требуемое массовое сетевое строительство связано с изменениями в тарифной политике», – подчеркнул Федор Опадчий.

На отдельной сессии с докладом о результатах деятельности национального исследовательского комитета (НИК) B5 «Релейная защита и автоматика» и участии его членов в 49-й Сессии CIGRE выступил его руководитель, советник директора по управлению режимами Системного оператора Андрей Жуков.

Ведущий эксперт Департамента параллельной работы и стандартизации Системного оператора, представитель России в Исследовательском комитете (ИК) C1 «Планирование развития энергосистем и экономика» CIGRE и координатор Национального исследовательского комитета C2 «Функционирование энергосистем и управление ими» Станислав Утц рассказал о мировых тенденциях развития энергосистем и особенностях их функционирования, обсуждавшихся на 49-й Сессии CIGRE. Также были представлены предпочтительные темы предстоящей юбилейной Сессии CIGRE.

Ведущий эксперт Службы развития рынков АО «СО ЕСЭ» Глеб Лабутин – представитель России в ИК С5 «Рынки электроэнергии и регулирование» представил доклад об участии российских специалистов в 49-й сессии с докладами о развитии российского рынка электроэнергии и мощности.

Отчетная конференция прошла под руководством Председателя РНК СИГРЭ, первого заместителя генерального директора ПАО «Россети» Андрея Мурова. В мероприятии приняли участие представители крупнейших энергокомпаний, исследовательских организаций, производителей электротехнического оборудования, профильных отраслевых объединений и научного сообщества. В фокусе внимания делегатов – актуальные темы и тенденции, обсуждавшиеся на 49-й сессии CIGRE, в том числе внедрение новых технологий сбора и обработки информации, задачи планирования и обеспечения работы энергосистем, развитие рыночных механизмов и кадрового потенциала отрасли.

О GO15

GO15. Reliable and Sustainable Power Grids (до 2012 года - Very Large Power Grid Operators, VLPGO) – Ассоциация системных операторов крупнейших энергосистем, членство в которой открыто для организаций и компаний, управляющих энергосистемами с установленной мощностью более 50 ГВт. Ассоциация объединяет системных операторов из 22 государств мира, в совокупности обеспечивающих более 70 % мирового электропотребления. К основным направлениям деятельности Ассоциации относятся координация усилий ее участников по обмену опытом, проведение исследований по общим проблемам и выработка рекомендаций для системных операторов по обеспечению надежной и безопасной работы крупных энергосистем. Системный оператор участвует в деятельности Ассоциации с 2005 года. В рамках Ассоциации компания участвует в ряде проектов, направленных на решение научно-технических и общих вопросов, связанных с работой системных операторов. Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий входит в состав Управляющего совета GO15 – руководящего органа организации.

Об РНК СИГРЭ

Российский Национальный Комитет СИГРЭ – ассоциация, представляющая интересы России в Международном Совете по большим системам высокого напряжения CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux Electriques). Насчитывает более 200 индивидуальных и более 50 коллективных членов, в числе которых крупнейшие энергокомпании, производственные предприятия, научно-исследовательские институты и вузы. Системный оператор является базовой организацией для деятельности исследовательских подкомитетов в рамках РНК СИГРЭ В5 «Релейная защита и автоматика», С1 «Планирование развития энергосистем и экономика», С2 «Функционирование и управление энергосистем», С5 «Рынки электроэнергии и регулирование». Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий входит в состав Президиума РНК СИГРЭ, является представителем России в Административном совете и Управляющем комитете CIGRE.

Презентация доклада Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Ф.Ю. Опадчего. 27.04.2023

Готовность энергосистем к энергопереходу. Опыт VLPGO (GO15) и СИГРЭ PDF 3 МБ