Индустриальный парк "Алтай" обеспечат инженерными сетями

Новое производство экологичных стройматериалов из древесины планируют разместить в составе индустриального парка «Алтай». Государственная экспертиза Республики Алтай выдала положительное заключение на первый этап его строительства. Региональная экспертная организация использует Единую цифровую платформу экспертизы.

На территории Республики Алтай сегодня реализуется ряд крупных проектов в сфере промышленного и сельскохозяйственного производства, биофармацевтики, экотуризма и оздоровления, аэропортовой и транспортной инфраструктуры. Один из инвестпроектов предполагает создание промышленного парка «Алтай», специализирующего на деревообрабатывающем производстве. В том числе здесь планируют производить материалы для инновационного малоэтажного домостроения и смежных отраслей.

В соответствии с проектной документацией, одобренной региональной экспертизой, площадку индустриального парка «Алтай» разместят в городе Горно-Алтайске на улице Высокогорная. На первом этапе для резидентов парка построят трансформаторную подстанцию, котельную, а также наружные сети и уличное оборудование*.

Застройщик – ООО Управляющая компания «Индустриальный парк "Алтай"». Проектная организация - ООО «Геостройизыскания».

*Использована информация из открытых источников.