Управляющая компания«Индустриальный парк "Шалом"» создаст на территории опережающего развития (ТОР) «Амуро-Хинганская» в Еврейской автономной области кластер по производству продукции медико-биологического назначения. Резиденты парка будут производить инсулин, медицинский пластик и другие изделия, здесь же планируется создание лесопитомника с селекционной лабораторией. Площадка будет обеспечена инженерной инфраструктурой. На полную проектную мощность «Шалом» выйдет в 2029 году. В реализацию проекта по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) планируется вложить более 3,2 млрд рублей.

Уникальный в своем родеиндустриальный парк разместится в столице Еврейской автономной области – городе Биробиджане, на земельном участке площадью 120 га. В рамках проекта также планируется закладка питомника хвойных деревьев, создание научных лабораторий для генетики и селекции растений и животных, а также строительство теплицы.

«Сегодня на Дальнем Востоке нет единого пространства, обеспеченного всей необходимой инфраструктурой, где производители медицинских препаратов, инструментов, оборудования и средств гигиены могли бы локализовать свои производства. Поэтому мы решили стать первыми, кто предоставит такую возможность предпринимателям, занятым в медицинской сфере. Выбрали участок типа «гринфилд» ближе к городу, чтобы упростить подключение к инженерным сетям, которые построим за свой счет. Будем предоставлять услуги всем резидентам – российским и международным компаниям, ориентированным на выпуск и лабораторные исследования лекарств и препаратов, производство медоборудования и техники, в том числе инвалидных колясок. Строить производственныеи складские здания и сооружения они смогут сами, а мы построим для них административное здание с помещениями под офисы и обеспечим инженерной и транспортной инфраструктурой. За счет того, что территория уже будет оснащена требуемыми коммуникациями и мощностями, правовым статусом, наши резидентысмогут быстрее запускать свои проекты», - рассказалдиректор ООО «УК» Индустриальный парк «Шалом» Евгений Башмаков, добавив, что компании также смогут воспользоваться мерами господдержки, если решат получить статус резидентов ТОР «Амуро-Хинганская».

Как пояснила директор КРДВ Хабаровск Ирина Серова, инвесторвозьмет на себя обязательства по представлению консалтинговых услуг.

«В регионах Дальнего Востока уже есть успешный опыт локализации производств резидентов на территории, обеспеченной всей необходимой инфраструктурой. Например, проект резидента ТОР «Хабаровск» – индустриальный парк «Авангард», который стал базой для различных предприятий и предоставляет им целый спектр инфраструктурных и логистических возможностей.Став единым оператором индустриального парка «Шалом», управляющая компаниятакже будет решать основные вопросы своих резидентов, связанные с выделением мощностей, техприсоединением, обслуживанием и эксплуатацией мест общего пользования. Что касается статуса резидента ТОР «Амуро-Хинганская», получив в аренду земельный участок на территории парка, компаниисмогут автоматически претендовать на все преференции, которыесократят время и расход средств на строительство и ввод в эксплуатацию новых производств. Они получат нулевой налог на прибыль и имущество в течение первой пятилетки и 10% – в последующие 5 лет, а также на три года нулевой налог на землю, ускоренный возврат НДС, а также сниженные с 30% до 7,6% страховые взносы в течение 10 лет. Мы со своей стороны обеспечим полное сопровождение реализации заявленных инвестпроектов», - уточнила Ирина Серова.

Активное участие в реализации бизнес-идеи управляющей компании «Шалом» принимают органы законодательной и исполнительной власти, ресурсоснабжающие предприятия. Так, для подключения индустриального парка «Шалом» значительный объем электроэнергии выделило ПАО «Россети».

«Общая выделенная мощность составляет 30 МВт, этого достаточно чтобы обеспечить всю промышленную площадку необходимым объемом электроэнергии. Только представьте, данной мощности хватило бы для удовлетворения ежедневной потребности в электроэнергии более чем 10 тысяч квартир или 30 тысяч человек, а это считайте небольшое населенный пункт. Получение техусловий на присоединение к электрической магистрали будущих объектов индустриального парка ускорит запуск полного цикла по производству отечественных фармацевтических препаратов и изделий медицинского назначения — от научных разработок до создания всей необходимой инновационной инфраструктуры», — отметил депутат Государственной Думы РФ Александр Петров.

По словам резидента ТОР «Амуро-Хинганская», следующим шагом станет подготовка проектной документации на разработку присоединения к электросетям, прокладка и монтаж линий электропередач.

В правительстве Еврейской автономной области считают, что создание в регионе индустриального парка медико-биологической направленности позволит нарастить объемыимпортозамещения в сфере производства медицинских препаратов и сырья.

«В индустриальном парке "Шалом", который создаётся в Биробиджане, будут заниматься высокотехнологичным производством субстанций, медицинских изделий и препаратов. Резиденты индустриального парка создадут новые рабочие места для квалифицированных специалистов в области современных технологий. Та большая работа, которую здесь намерены выполнять, направлена на обеспечение лекарственной безопасности не только нашей области, Дальнего Востока, но и всей страны», – подчеркнул губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн.

По данным КРДВ, в настоящее время на ТОР «Амуро-Хинганская» инвестиционную деятельность ведут три резидента, которые вложили в реализацию проектов 6,2 млрд рублей, или 53% от объема заявленных инвестиций, и предоставили рабочие места для 266 человек. Так, компания «ВТК Инвест» создает высокотехнологичное лесопромышленное предприятие, ООО «Дальграфит» займется разработкой Тополихинского участка Союзного месторождения графита. А компания «БИРЗМ» уже запустила современный завод и производит металлоконструкции.