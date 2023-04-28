В сквере "Москабельмет" открылась тематическая майская выставка

Сегодня, 28 апреля в сквере «Москабельмет» открылась экспозиция, посвященная двум важным майским датам — Празднику Весны и Труда и Дню Победы в Великой Отечественной войне. В честь открытия состоялось праздничное мероприятие с участием приглашенных гостей.

Раздел экспозиции, посвященный Празднику Весны и Труда, показывает, почему кабельное производство так важно для современной жизни, а «Москабельмет» — один из лучших работодателей страны. Также выставка знакомит с трудовыми династиями компании и с историей рационализаторства на предприятии: от военных лет до наших дней.

Вторая часть включает в себя бережно сохраненные и восстановленные исторические фотографии, цифры и факты о вкладе предприятия в дело борьбы с немецкими захватчиками. Она рассказывает об очень важных героических событиях в истории завода в крайне тяжелые военные годы. Например, о том, что завод к 1942 году стал единственным в стране поставщиком кабельных изделий и выпускал в день до 500 км военно-полевых проводов, а почти 2000 сотрудников «Завода Москабель» за годы войны были удостоены различных наград. Конечно, уделено внимание проекту «Бессмертный полк» и сотрудникам-героям, ушедшим на фронт и отдавшим свою жизнь за Победу.

В честь открытия выставки в сквере у Эйфелевой башни состоялось торжественное мероприятие.

С приветственным словом выступил Заместитель генерального директора «Москабельмет» Павел Чивкин и директор PR-службы Танчулпан Мухтарова. Также поздравительные слова произнесли почетные гости мероприятия:

Председатель окружного совета Московской Федерации Профсоюзов по ЮВАО Татьяна Грибкова,

Руководитель PR-службы Алюминиевой Ассоциации Петр Лихолитов,

Заведующий сектором выставочной работы Музея Лефортово Владимир Дельвиг.

В программе праздничного события — возложение цветов у памятного Обелиска в центре сквера, выступление коллектива военно-патриотической песни. Для гостей и сотрудников также работала военно-полевая кухня.