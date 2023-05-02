Правительство продолжает работу над программой развития гражданского кораблестроения. В 2023 году на разработку, серийный выпуск и модернизацию производства судового оборудования из федерального бюджета будет направлено 14 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

«Рассчитываем, что реализация программы поможет обеспечить строительство различных судов, включая современные пассажирские и рыбопромысловые, а также танкеры и газовозы», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 2 мая.

Изначально комплектующие для этих судов планировалось приобрести за рубежом, но введённые санкции нарушили кооперационные связи во многих отраслях промышленности, в том числе в судостроении.

За счёт федеральных средств предприятия смогут покрыть до 80% затрат на разработку, создание и внедрение оборудования, закупку комплектующих изделий, аренду технологического оборудования и имущества, необходимого для реализации проектов.

Работа ведётся в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественную продукцию судостроительной промышленности», который входит в государственную программу «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений».