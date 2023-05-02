Михаил Мишустин подписал постановление Правительства РФ, по которому учётные данные из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), применяемой на Едином портале государственных услуг, можно использовать для входа в «личные кабинеты» на сайтах ресурсоснабжающих и сетевых компаний.

Возможность напрямую обратиться в офис компании или направить письмо по почте, чтобы получить услугу в сфере электро- и теплоснабжения, сохраняется. При этом оптимизируется именно процесс онлайн-обращения.

Теперь использовать логин и пароль защищённой на государственном уровне системы ЕСИА можно как при входе на сайты государственных органов, так и при входе в личный кабинет на сайтах энергокомпаний и организаций ЖКХ, выполнивших установленные требования по защите безопасности своих сайтов и мобильных приложений.

Для того, чтобы воспользоваться этим нововведением, необходимо предоставить согласие на получение минимального набора данных сетевой организации, поставщику электрической или тепловой энергии при подключении к сетям либо исполнении договора продажи соответствующего ресурса.