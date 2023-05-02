Власти Рязанской области планируют создать на территории инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Аэрокосмическая долина" научно-производственный центр по выпуску беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила зампредседателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице во "ВКонтакте" во вторник.

"Порядка трети заявок на участие в "Аэрокосмической долине" поданы разработчиками и производителями беспилотников. Чтобы обеспечить резидентам этой отрасли оптимальные условия, планируем создать на базе долины крупный специализированный научно-производственный центр. Нашу инициативу поддержали на федеральной конференции, посвященной инновационным научно-технологическим центрам, которая прошла недавно в университете "Сириус" в Сочи", - написала она.

Швакова уточнила, что разработка и производство беспилотных авиасистем является перспективным направлением развития промышленности, сформирован нацпроект по развитию БПЛА, который должен быть утвержден до 1 сентября 2023 года, чтобы в разы увеличить производство беспилотников.

"Замысел создания специализированного центра на базе долины в нашем регионе включает разработку и производство беспилотников и комплектующих к ним высокотехнологичными компаниями, введение особого правового режима для экспериментальной эксплуатации БПЛА при перевозке грузов, использование научно-технического и кадрового ресурса МАИ и рязанских вузов, а также отраслевых партнеров - Объединенной авиастроительной корпорации и Роскосмоса. В целом, мы располагаем необходимой инфраструктурой для создания центра, которую будем развивать", - написала она.

Ранее власти региона сообщали, что около 50 организаций готовы стать резидентами рязанского ИНТЦ "Аэрокосмическая долина", в том числе разработчики системы лазерного картографирования и навигации, систем лазерной беспроводной связи, систем ракет-носителей легкого и сверхлегкого класса и унифицированных спутниковых платформ. Часть проектов направлена на развитие зарядной инфраструктуры, аддитивных технологий, инфраструктуры взлетно-посадочных полос для малой авиации, информационных систем в части управления транспорта и систем автопилотирования.

Московский авиационный институт и правительство Рязанской области начали совместный проект по созданию в регионе ИНТЦ "Аэрокосмическая долина", где планируется вести разработки в сфере аэрокосмических, биомедицинских и информационных технологий, а также электроники и радиотехники. Центр сосредоточен в здании бывшего училища связи в Рязани, также он будет использовать территорию площадью около 140 га возле поселка Варские Рязанского района. Предполагается, что появление инновационной долины создаст 2,8 тыс. новых рабочих мест и к 2031 году увеличит налоговые поступления в бюджет Рязанской области на 5,6 млрд рублей.