В утвержденной Приказом Министерства энергетики РФ Схеме и программе развития электроэнергетических систем России (далее – СиПР) на 2023–2028 годы включен прогноз и основные технические решения по развитию энергосистемы Чеченской Республики. В соответствии с разработанным АО «СО ЕЭС» прогнозом, до 2028 года в энергосистеме Чеченской Республики планируется увеличение потребления электрической энергии до 3 786 млн кВт ч со среднегодовым темпом прироста 1,3 %, а также увеличение максимального потребления электрической мощности до 645 МВт со среднегодовым темпом прироста 0,7 %.

По информации Филиала АО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ, в соответствии с СиПР в энергосистеме Чеченской Республики планируются проекты, связанные с вводом в эксплуатацию и реконструкцией объектов по производству электроэнергии.

Одним из таких проектов является строительство Башенной МГЭС мощностью 10 МВт со сроком ввода в 2025 году.

Также в республике предусмотрены проекты строительства Курчалоевской СЭС (Предгорная СЭС) мощностью 25 МВт со сроком ввода в 2025 году и Нихалойской ГЭС мощностью 23 МВт с вводом в эксплуатацию в 2028 году.

В СиПР определены решения по перспективному развитию электрических сетей энергосистемы Чеченской Республики, необходимые для исключения рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. Они включают в себя реконструкцию девяти подстанций 110 кВ.

В частности, предусмотрена реконструкция ПС 110 кВ Самашки с заменой двух трансформаторов мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора мощностью по 40 МВА.

Запланирована реконструкция ПС 110 кВ Гудермес с заменой трансформаторов мощностью 25 МВА и 16 МВА на два трансформатора мощностью 40 МВА каждый.

Предусмотрена реконструкция ПС 110 кВ Горец, ПС 110 кВ Ойсунгур и ПС ГРП-110 с заменой на каждой подстанции двух трансформаторов мощностью по 25 МВА на два трансформатора мощностью по 40 МВА.

Планируется реконструкция ПС 110 кВ Ищерская с заменой трансформатора мощностью 16 МВА на новый аналогичной мощности.

В СиПР также запланирована реконструкция ПС 110 кВ Червленная с заменой двух трансформаторов мощностью 6,3 МВА каждый на два трансформатора мощностью по 10 МВА.

Предусматривается реконструкция ПС 110 кВ Шали с заменой двух трансформаторов мощностью 16 МВА и 40 МВА на два трансформатора мощностью по 40 МВА и реконструкция Аргунской ТЭЦ с заменой двух трансформаторов мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора мощностью по 25 МВА.

«Обновленная система планирования играет важную роль в экономическом развитии Чеченской Республики. В Схему и программу развития электроэнергетических систем включена актуальная информация о перспективных нагрузках потребителей, мероприятия по реконструкции электросетевой инфраструктуры и строительства объектов генерации для электроснабжения крупных инвестиционных проектов на территории республики в ближайшие шесть лет», - прокомментировал министр промышленности и энергетики Чеченской Республики Адам Хакимов.

Новая модель планирования перспективного развития отрасли введена с 1 января 2023 года в соответствии с принятыми в июне 2022 года поправками в Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В соответствии с документом, центром ответственности за перспективное планирование электроэнергетики стал Системный оператор. В спектр задач компании включена разработка двух программных документов – Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики на 18 лет и Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 6 лет с включением в последнюю планов по развитию региональных энергосистем в части системообразующей сети 110 кВ и выше. Внедрение новой системы направлено на повышение качества и прозрачности документов перспективного планирования, а также увеличение экономической эффективности принимаемых технических решений по формированию будущего облика энергосистемы при соблюдении установленных параметров ее надежности.

СиПР ЭЭС на 2024 – 2029 годы планируется утвердить до 1 декабря 2023 года. В дальнейшем этот документ должен утверждаться ежегодно до начала декабря. Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики предполагается разработать и утвердить до 1 декабря 2024 года.