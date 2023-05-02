 

В Калининграде в "Леруа Мерлен" произошло замыкание проводки

2 мая 2023, 15:15 227 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС

Замыкание электропроводки стало причиной эвакуации 75 сотрудников магазина товаров для строительства и ремонта "Леруа Мерлен" в Калининграде, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка МЧС России по региону.

"На первом этаже магазина в электрощитовой произошло замыкание, без последующего горения. Сотрудники магазина в количестве 75 человек самостоятельно эвакуировались", - сказала сотрудник пресс-службы.

В главке уточнили, что сообщение о возгорании в одном из помещений в магазине на Приморском кольце под Калининградом поступило в 09:10 мск в Центр управления в кризисных ситуациях. На место происшествия были направлены пожарные расчеты. Сведений о пострадавших не поступало.

В настоящее время, как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России, пожарные завершили работы во всех помещениях торгового центра.

"Пожарные провели дымоудаление для всех помещений. На месте работают сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Причины происшествия устанавливаются", - отметили в ведомстве.

Уточняется также, что с учетом того, что торговый центр является объектом с массовым пребыванием людей, к месту происшествия были направлены силы и средства по повышенному рангу выезда: 9 спецавтомобилей и 39 пожарных.

Обсудить на форуме
Метки: ЗАМЫКАНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Происшествия
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно