В Калининграде в "Леруа Мерлен" произошло замыкание проводки

Замыкание электропроводки стало причиной эвакуации 75 сотрудников магазина товаров для строительства и ремонта "Леруа Мерлен" в Калининграде, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка МЧС России по региону.

"На первом этаже магазина в электрощитовой произошло замыкание, без последующего горения. Сотрудники магазина в количестве 75 человек самостоятельно эвакуировались", - сказала сотрудник пресс-службы.

В главке уточнили, что сообщение о возгорании в одном из помещений в магазине на Приморском кольце под Калининградом поступило в 09:10 мск в Центр управления в кризисных ситуациях. На место происшествия были направлены пожарные расчеты. Сведений о пострадавших не поступало.

В настоящее время, как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России, пожарные завершили работы во всех помещениях торгового центра.

"Пожарные провели дымоудаление для всех помещений. На месте работают сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Причины происшествия устанавливаются", - отметили в ведомстве.

Уточняется также, что с учетом того, что торговый центр является объектом с массовым пребыванием людей, к месту происшествия были направлены силы и средства по повышенному рангу выезда: 9 спецавтомобилей и 39 пожарных.