В Адыгейском филиале «Россети Кубань» с начала 2023 года приняли в эксплуатацию 19 трансформаторных подстанций и линий электропередачи в рамках программы консолидации. Энергообъекты расположены в Апшеронском и Белореченском районах Краснодарского края.

В связи с отсутствием в Кабардинском сельском поселении Апшеронского района и Белореченском городском поселении Белореченского района возможности надлежащего содержания электросетевого оборудования их собственниками, энергетики филиала взяли энергообъекты в эксплуатацию, заключив договоры аренды с владельцами.

В настоящее время специалисты «Россети Кубань» ведут работу по принятию на баланс трех бесхозяйных объектов, расположенных в столице Адыгеи городе Майкопе и Белореченском районе Кубани, а также по передаче в безвозмездное пользование двух энергообъектов от физического лица в Красногвардейском районе республики.

За прошлый год в Адыгейских электрических сетях принято на баланс 74 электросетевых объекта, в том числе 11 трансформаторных подстанции и 57 км линий электропередачи.

Консолидация энергообъектов направлена на создание условий для надежного энергоснабжения потребителей, устойчивого и динамичного развития энергетического комплекса. Одним из главных преимуществ консолидации является возможность установления единых тарифов на передачу электроэнергии и технологическое присоединение новых заявителей.

Энергетики напоминают, что электросетевые установки являются объектами повышенной опасности. Их эксплуатация должна осуществляться в строгом соответствии с техническими правилами, нарушение которых может привести к негативным последствиям как для сторонних лиц, так и для собственников объектов. Изношенное энергооборудование зачастую становится причиной технологических нарушений, снижения качества электроснабжения и роста энергопотерь.