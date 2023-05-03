В утвержденной Приказом Министерства энергетики РФ Схеме и программе развития электроэнергетических систем России (далее – СиПР) на 2023–2028 годы включен прогноз и основные технические решения по развитию энергосистемы Кабардино-Балкарской Республики. В соответствии с разработанным АО «СО ЕЭС» прогнозом, до 2028 года в энергосистеме КБР планируется увеличение потребления электрической энергии до 2 067 млн кВт ч со среднегодовым темпом прироста 1,7 %, а также увеличение максимального потребления электрической мощности до 343 МВт со среднегодовым темпом прироста – 1,1 %.

По информации Филиала АО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ в соответствии с СиПР, в энергосистеме Кабардино-Балкарии планируются проекты строительства объектов генерации.

Наиболее крупными из них являются Черекская ГЭС (Псыгансу) мощностью 23,4 МВт со сроком ввода в 2025 году и Верхнебаксанская ГЭС мощностью 23,2 МВт со сроком ввода в эксплуатацию в 2028 году.

В СиПР также определены решения по перспективному развитию электрических сетей энергосистемы Кабардино-Балкарской Республики, необходимые для исключения рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. Для этого планируется реализовать ряд проектов реконструкции подстанций 110 кВ, связанных с вводом в эксплуатацию объектов по производству электроэнергии.

В частности, запланирована реконструкция трех подстанций 110 кВ: Чегем-2, Баксан-110 и Прохладная-1. На данных ПС будет произведена замена двух трансформаторов мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора мощностью по 25 МВА.

На подстанциях 110 кВ Малка и Майская планируется выполнить реконструкцию с заменой трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА.

Также предусмотрена реконструкция ПС 110 кВ Нарткала и ПТФ с заменой трансформаторов мощностью 6,3 МВА на трансформаторы мощностью 10 МВА.

В ходе реконструкции ПС 110 кВ Кахун планируется замена двух трансформаторов мощностью 6,3 МВА каждый на два трансформатора мощностью по 10 МВА.

Аналогичную реконструкцию запланировано выполнить на ПС 110 кВ Водозабор с заменой двух трансформаторов мощностью 6,3 МВА каждый на два трансформатора мощностью 10 МВА каждый.

Предусматривается реконструкция ПС 110 кВ Долинск с заменой трех трансформаторов мощностью 25 МВА на два трансформатора мощностью по 40 МВА.

«Кабардино-Балкария имеет хорошие перспективы по предложению для инвесторов, у нас развиваются сельскохозяйственные, промышленные и туристические площадки, которые дают постоянный рост инвестиций в основной капитал. Соответственно мы видим увеличение спроса на технологическое присоединение к сетям, поэтому очень важно, чтобы эти возможности для роста экономического потенциала республики учитывались в обновленной системе перспективного планирования электроэнергетики», - отметил министр промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики Шамиль Ахубеков.

С 1 января 2023 года, в соответствии с принятыми в июне 2022 года поправками в Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», введена новая модель планирования перспективного развития отрасли. В документе центром ответственности за перспективное планирование электроэнергетики назначен Системный оператор. В спектр задач компании включена разработка двух программных документов – Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики на 18 лет и Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 6 лет с включением в последнюю планов по развитию региональных энергосистем в части системообразующей сети 110 кВ и выше. Внедрение новой системы направлено на повышение качества и прозрачности документов перспективного планирования, а также увеличение экономической эффективности принимаемых технических решений по формированию будущего облика энергосистемы при соблюдении установленных параметров ее надежности.