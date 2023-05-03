Строительство железнодорожной станции Самур-II вблизи от российско-азербайджанской границы позволит увеличить провозную способность участка Север - Юг до 15 млн тонн грузов в год. Об этом сообщил во вторник глава Дагестана Сергей Меликов, выступая на круглом столе "Развитие транспортно-логистического комплекса и приграничное сотрудничество" на Кавказской инвестиционной выставке.

"В целях увеличения пропускной способности российского участка Север - Юг Российскими железными дорогами в краткосрочной перспективе запланировано строительство новой станции Самур-II в непосредственной близости от российско-азербайджанской границы с расположением в ней железнодорожного пункта пропуска, который на сегодняшний день функционирует в Дербенте. Этот пункт будет оснащен современным оборудованием, отвечающим всем международным стандартам, и реализация проекта позволит достичь провозной способности 15 млн тонн грузов в год", - сказал Меликов.

В рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД" на полигоне Северо-Кавказской железной дороги реализуется проект по переводу российского участка коридора Дербент - Самур, являющегося государственной границей, на систему тяги переменного тока.

"Реализация проекта позволит снизить затраты на содержание и эксплуатацию основных фондов, проведение сервисного обслуживания и ремонтов локомотивов, а также сократит простой поездов на станции Дербент при смене родов тока", - добавил глава региона.

Кавказская инвестиционная выставка направлена на развитие регионов, входящих в состав СКФО. Мероприятие собирает ключевых инвесторов, инициаторов инвестпроектов, институты развития, банки и руководство регионов Северного Кавказа. Выставка проходит под руководством Министерства экономического развития РФ, организатором мероприятия является Фонд Росконгресс, стратегический партнер - АО "Кавказ.РФ". ТАСС - информационный партнер.