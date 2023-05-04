Домашняя автоматизация и умный дом: итоги HI-TECH BUILDING 2023

19-20 апреля 2023 года в Loft Hall в Москве прошла профессиональная выставка-форум HI-TECH BUILDING. Центральное событие в России и СНГ в сфере автоматизации зданий и систем «умный дом» посетили 4823 человека — производители и поставщики оборудования для автоматизации зданий, IT-компании, инсталляторы, девелоперские и строительные компании, архитекторы, дизайнеры.

На протяжении двух дней в экспозиции выставки демонстрировалось современное оборудование, без которого сегодня невозможно представить домашнюю автоматизацию. Актуальные системы управления, электроустановочные изделия, видеонаблюдение, домофония, датчики и контроллеры, управление освещением, климатом, биометрия, мониторинг состояния инженерных конструкций, программное обеспечение, диспетчеризация – лишь малая часть решений, представленных ключевыми участниками рынка. Среди экспонентов такие компании, как АЛИСА ОТ ЯНДЕКС, ОСОБАЯ ТЕХНИКА, ЭЛТЕХ, AMODS, CITRON, DAHUA TECHNOLOGY, DIGIHOUSE, DIHOUSE, EAE, EMBEDDED SYSTEMS RUS, GS LABS, HDL AUTOMATION, INTERRA, IRIDI, JETHOME, LARNITECH, RUNN, SEAWIN, SMART4, SMARTPORT, SMART ENGINEERING, LOXONE, TANTRON, URRI, WIREN BOARD, Z-WAVE.ME и другие.

В рамках деловой программы выставки-форума прошло 5 конференций, доклады представили 57 ведущих спикеров. В выступлениях поднимались вопросы ведения бизнеса в современных условиях, среди которых импортозамещение, логистика санкционных товаров, популяризация «умных» решений среди пользователей.

Открыла деловую часть в первый день HI-TECH BUILDING конференция «Умный дом». Спикеры обсудили актуальные тренды систем автоматизации, технологические решения на базе устройств KNX, перспективы развития рынка умных решений, отечественные разработки в сфере. Как отметил руководитель направления умный дом ООО «Яндекс» Марат Мавлютов, покупатель электроники зачастую не знает, заработает ли новое купленное устройство в экосистеме его дома. По словам спикера, именно это сомнение представляет большую проблему для ритейлеров, важно донести до пользователей, что умный дом – не просто модный тренд или решение для гиков и технократов, но новый стандарт.

Менеджер по развитию направления Custom Install ГК DIGIS Максим Куприянов обратил внимание присутствующих на энергосбережение, а также то, что это одна из главных задач отельного бизнеса. В своем выступлении он представил решение по управлению климатом в сегменте отельного бизнеса на базе турецкого бренда ЕАЕ.

Основные тренды на рынке систем автоматизации выделил совладелец компании HDL Automation Russia Сергей Костин – это кросс-платформенность, использование приложений и голосовых помощников для управления, ежегодный рост числа различных устройств для управления умным домом, встроенное сценарное управление и стремление к энергосбережению.

Генеральный директор «Алеф Электро» Андрей Назаренко отметил, что «российские производители – новый тренд умного дома». В своей презентации он уделил внимание дизайнерским выключателям Amods, которые разрабатываются совместно с архитектурными и дизайнерскими бюро, чтобы учитывать предпочтения авторов интерьеров.

В фокусе обсуждения стратегической сессии во второй день работы выставки – 20 апреля – оказалась такая немаловажная тема как «Популяризация комплексных решений «умного дома». Партнер мероприятия – АНО «Умный МКД». В дискуссии приняли участие Дмитрий Сасс, генеральный директор Embedded Systems Rus, Андрей Назаренко, генеральный директор «Алеф Электро» /Amods, Сергей Костин, совладелец компании HDL Automation Russia, Александр Романов, технический директор IRidi, Илья Лебедев, директор по развитию «Лаборатории цифровизации жилья», Александр Хахулин, директор по производству Ujin.

В своем вступительном слове модератор стратегической сессии, генеральный директор АНО «Умный МКД» Никита Уткин отметил, что вопрос внедрения комплексных решений «умного дома» актуален для современного рынка, как никогда: «Есть необходимость в консолидации усилий государства и бизнеса в сфере цифровизации МКД и ИЖС, в частности, производства российского оборудования и продвижение российских методик и технологий в сфере цифровизации жилья».

В свою очередь Дмитрий Сасс обратил внимание на искусственные ограничения включения бренда в экосистему, которые создают сложности для инсталлятора – автоматизация не удешевляет совокупную стоимость владения зданием и для массового внедрения умного жилья это создает трудности. Управляющим компаниям невыгодно проводить тендеры на создание таких решений.

Андрей Назаренко высказал мысль, что аудитория уже осведомлена по части автоматизации: «Популяризатором «умного дома» в России, в частности, послужила Алиса от Яндекс. Но, попробовав помощника Алису, люди захотят более быстрых и простых беспроводных решений».

Александр Романов подчеркнул, что необходимо изначально ставить вопрос – как изменится жизнь человека после внедрения «умных» составляющих. «Это и есть популяризация – рассказывать, как изменится жизнь человека в «умном доме». Нужно продавать не оборудование, а уровень жизни», – отметил он.

Александр Хахулин на примере собственных устройств компании Ujin рассказал о популяризации умных домов: защите от протечек, дистанционном отключении электроприборов, контроллере доступа. Александр Хахулин отметил, что уже появляются стандарты с уровнем «умности», которые должны быть в домах.

Завершила деловую программу выставки HI-TECH BUILDING конференция Smart Design. Партнером конференции выступило коммуникационное агентство «АрхДиалог». В фокусе обсуждения Smart Design – вопросы налаживания взаимодействия между дизайнерами и поставщиками умных решений, возможность интеграции современных технологий в дизайн-проекты интерьеров.

Александра Кудрявцева, руководитель студии Aleks Design, в своем выступлении продемонстрировала стилевые решения, создающие вау-эффекты: роторные двери, Smart Glass, 3D-печать, создающую мебель, теплое и дихроичное стекло, и абсолютные тренды последних лет – черную матовую электроустановку и кастомную электроустановку.

Александр Романов, технический директор iRidi, представил слушателям конференции, как можно применять в дизайн-решениях модульные устройства и розетки, разработанные компанией.

Дизайнерские решения для домофонии, выключатели с восточным дизайном серии RASIM из меди и латуни и выключатели с круговой подсветкой продемонстрировал в своем докладе Андрей Назаренко, генеральный директор «Алеф Электро»/Amods,

Даниил Никшин, технический директор HDL Automation Russia, поделился техническими возможностями стеклянных панелей серии ITouch и светильников с протоколом световой температуры, который делает более холодное освещение к вечеру – теплым.

В завершение конференции руководитель компании по управлению строительными проектами Foreman Ltd. Андрей Хрисанов рассказал на конкретных примерах, как устроен «умный дом» изнутри, а затем пригласил всех присутствующих принять участие в экскурсии по экспозиции.

В 2023 году после перерыва в рамках выставки-форума вновь прошла национальная премия HI-TECH BUILDING Awards. На торжественной церемонии наградами отмечены 13 лучших проектов компаний-инсталляторов по оснащению системами «умный дом» жилой недвижимости. Подробнее с проектами-победителями можно ознакомиться на сайте: https://www.hitechbuilding.ru/

Приятной неожиданностью для участников и гостей выставки стала новая локация мероприятия – атмосферный Loft Hall на берегу Москвы-реки. Дизайнерское пространство со стильными интерьерами и просторной террасой позволило органично совместить экспозиционную и конференционную части, зону нетворкинга, провести церемонию награждения премии. Такая коллаборация и насыщенный график мероприятия способствовала максимально продуктивной работе всех участников и посетителей выставки-форума.

Ежегодная профессиональная выставка-форум HI-TECH BUILDING – одно из центральных событий в России и СНГ в области автоматизации зданий и систем «умный дом», прошло в этом году в 22-й раз.

В 2024 году мероприятие также состоится весной.

Организатор выставки: МИДЭКСПО