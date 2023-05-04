Агентство «Энергоньюс Медиа» представило итоги исследования деятельности электросетевых компаний за 2022 год. «Россети Тюмень» заняли первое место в рейтинге из 53 крупнейших в РФ энергокомпаний.

Члены жюри высоко оценили результаты деятельности «Россети Тюмень» по совокупности таких параметров, как качество услуг по технологическому присоединению, передаче электроэнергии и информационная открытость. С итоговой суммой 49 баллов энергокомпания стала абсолютным лидером рейтинга «Лучшие электрические сети России – 2022».

Благодаря непрерывному развитию компетенций персонала и значительному технологическому потенциалу «Россети Тюмень» регулярно входят в число лауреатов престижных российских и международных конкурсов. В 2022 году системообразующее энергопредприятие Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО стало лидером в номинации «Цифровой проект года» и обладателем Гран-при ХI Всероссийского конкурса «Лучшие электрические сети России». А проекты компании по цифровому контролю электроснабжения и повышению экологической безопасности энергообъектов одержали победу на «Международном конкурсе научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа».