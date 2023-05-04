В правительстве Орловской области прокомментировали «Ъ-Черноземье» причины отказа четырех инвесторов от планов по размещению производств на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногороде Мценск.

Напомним, АО «НПО "Экопромтехнология"» планировало строительство завода синтетических металлургических флюсов и огнеупорных изделий за 485 млн руб., ООО «НПО "Энергия"» собиралось вложить 15 млн руб. в выпуск синтетического чугуна, а ООО «Мценск сервис групп» намеревалось инвестировать 60,2 млн руб. в производство приправ из обработанной крымской морской соли. Также ООО «Мценский завод прецизионных сплавов» собиралось за 11,2 млн руб. наладить выпуск изделий из чугуна, стали, ферросплавов, алюминия, свинца, цинка, олова и меди.

Первые две компании в 2022 году отказались от реализации своих проектов и лишились статуса резидентов ТОСЭР «в связи со сложившейся экономической ситуацией, обусловленной форс-мажорными обстоятельствами». При этом ООО «Мценск сервис групп» приняло такое решение еще до начала спецоперации на Украине. А ООО «Мценский завод прецизионных сплавов» в 2022-м столкнулось «с проблемами доставки импортного оборудования, не имеющего качественных аналогов», пояснили в облправительстве.

Вместе с тем на ТОСЭР остаются 13 действующих резидентов, что «выше планового показателя» и «показывает востребованность территории у инвесторов и актуальность применяемых мер государственной поддержки», подчеркнули в облправительстве. Общий объем уже вложенных ими инвестиций составил 4,6 млрд руб., было создано боле 2 тыс. «высокотехнологичных рабочих мест». Объем налоговых отчислений действующих резидентов ТОСЭР в 2022 году составил 102 млн руб.

Подробнее о деятельности отказавшихся от проектов в ТОСЭР инвесторов — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников