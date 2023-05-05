Вчера руководитель Росавтодора Роман Новиков и врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в рамках рабочей встречи обсудили ход работ на федеральных и региональных дорожных объектах региона, а также реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В мероприятии также приняли участие заместитель начальника Управления регионального развития и реализации национального проекта Федерального дорожного агентства Константин Потанин и директор казенного учреждения Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области» Динар Курманов.

«Сегодня перед Федеральным дорожным агентством стоят масштабные задачи по строительству, ремонту и содержанию федеральных трасс. С этого года мы приступили к реализации пятилетнего плана дорожной деятельности. Это значит, что до конца 2027 года в нормативном состоянии должно быть не менее 85% дорог Омской области, входящих в опорную сеть. На эти цели предусмотрено дополнительное финансирование в размере 6 млрд рублей. Уверен, что все задачи в регионе мы выполним», ‒ отметил Роман Новиков.

Отметим, что общая протяженность федеральных трасс на территории Омской области составляет 730 км, из которых нормативным требованиям соответствует порядка 82%. Вместе с тем общая протяженность региональных дорог, входящих в опорную сеть и находящихся в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии, ‒ 59%.

Также глава Росавтодора обратил внимание присутствующих на то, что в регионе в первую очередь должны проводиться работы по реконструкции и ремонту автомобильных дорог, ведущих к объектам социальной инфраструктуры и имеющих большое значение для жителей. На них необходимо учитывать современные требования безопасности, возрастающий трафик. Например, сейчас важно увеличить долю автомобильных дорог с допустимой нагрузкой до 11,5 тонн на ведущую ось.

Виталий Хоценко поделился планами по развитию дорожной инфраструктуры региона:

«Приоритетная задача – получить поддержку в части приведения в порядок автомобильных дорог Омской области, чтобы наши жители увидели улучшение уже в ближайшее время. В этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» нам предстоит отремонтировать порядка 150 км региональных трасс и городских улиц. Сделать это нужно качественно, а главное – в срок, и поддержка Федерального дорожного агентства нам в этом поможет».

На реализацию нацпроекта в этом году предусмотрено порядка 6,3 млрд рублей, из которых 2,9 млрд ‒ средства федерального бюджета.

Работы пройдут на 41 объекте. В частности, продолжится реконструкция трассы Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области. Работы здесь стартовали в 2021 году, они разделены на два этапа. Участок протяженностью 5,9 км планируют сдать в этом году, второй этап ‒ 7,3 км завершат к концу 2024 года. Это позволит увеличить пропускную способность загруженного участка, который является подъездом к Омску с восточного направления, положительно скажется на транспортном сообщении в границах областной столицы, будет способствовать социально-экономическому развитию региона.

Напомним, в 2022 году в области по нацпроекту привели к нормативам 31 объект общей протяженностью свыше 150 км. На эти цели было направлено около 4,7 млрд рублей, из них 1,4 млрд ‒ из федерального бюджета.

В заключение Роман Новиков подчеркнул важность взаимодействия внутри проектной команды для развития опорной сети автомобильных дорог, а также тесного сотрудничества с Федеральным дорожным агентством.