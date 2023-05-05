Как нанотехнологии меняют кабельную промышленность
Энергетики ПАО «Россети Волга» благоустроили 65 мемориалов и обелисков героям Великой Отечественной войны в преддверии празднования 78-й годовщины Победы.
Сотрудники компании ежегодно участвуют в подобных акциях – благоустраивают площадки перед памятниками, приводят в порядок монументы на территории семи регионов присутствия «Россети Волга». Активное участие в работах принимают представители профсоюзных организаций и Советов молодежи.
«Для каждого из нас важно внести вклад в общее дело – сохранение памяти о подвиге защитников нашей Родины», – подчеркивают участники мероприятий.
Также в дни майских праздников в филиалах компании «Россети Волга» организованы акции «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк», проводятся выездные мероприятия с концертами и работой полевой кухни. Особое внимание уделяется детям – для них организованы походы в музеи, различные акции просветительского характера.
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