Энергетики ПАО «Россети Волга» благоустроили 65 мемориалов и обелисков героям Великой Отечественной войны в преддверии празднования 78-й годовщины Победы.

Сотрудники компании ежегодно участвуют в подобных акциях – благоустраивают площадки перед памятниками, приводят в порядок монументы на территории семи регионов присутствия «Россети Волга». Активное участие в работах принимают представители профсоюзных организаций и Советов молодежи.

«Для каждого из нас важно внести вклад в общее дело – сохранение памяти о подвиге защитников нашей Родины», – подчеркивают участники мероприятий.

Также в дни майских праздников в филиалах компании «Россети Волга» организованы акции «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк», проводятся выездные мероприятия с концертами и работой полевой кухни. Особое внимание уделяется детям – для них организованы походы в музеи, различные акции просветительского характера.