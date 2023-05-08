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8 мая 2023, 12:27 665 Время чтения ≈ < минуты
Источник: RusCable.Ru
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5 мая в рамках тематического эфира RusCable Live, посвященного аналитике и деятельности Ассоциации "Электрокабель" и ее членов, состоялась большая стрим-конференция президента международной Ассоциации "Электрокабель" Максима Третьякова. В ходе конференции Максим Владимирович ответил на все вопросы редакции и зрителей. Самые интересные тезисы собрали в едином материале.

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Метки: АЭК, АССОЦИАЦИЯ "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ"
Отрасль: Кабельная промышленность 

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