5 мая в рамках тематического эфира RusCable Live, посвященного аналитике и деятельности Ассоциации "Электрокабель" и ее членов, состоялась большая стрим-конференция президента международной Ассоциации "Электрокабель" Максима Третьякова. В ходе конференции Максим Владимирович ответил на все вопросы редакции и зрителей. Самые интересные тезисы собрали в едином материале.

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