Компания ЭТМ проведет 38-й Форум 18 мая в Санкт-Петербурге. Это масштабное отраслевое мероприятие для тех, кто руководит, проектирует, выбирает технические решения, бюджетирует и закупает, монтирует и ремонтирует оборудование.

Бесплатная регистрация на https://skills.etm.ru/forum-spb23

18 мая 2023 года, с 10:00 до 17:30 Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум», Петербургское ш., д. 64, Павильон Н

Деловая программа Форума в этот раз будет распределена по нескольким тематическим потокам. По отраслям: проектирование, строительство, торговля, промышленность, монтажные работы — и по товарным направлениям: водоснабжение, отопление, системы безопасности, СКС, щитовое оборудование.

Представители Кабельного завода «СегментЭнерго» представят на своём стенде новые каталоги и образцы продукции:

А так же другой производимой заводом продукции.

«Принимать гостей на родине компании, в Санкт-Петербурге — для нас особая честь. С нами на Форуме соберется беспрецедентное число производителей — более 140, — отметил директор регионального центра Северо-Запад Олег Буянов, — Это еще одно подтверждение того, что в новых условиях компания ЭТМ стремится помочь всем категориям клиентов найти резервы и работать эффективнее: с помощью продвинутых технических решений и лучших практик. 18 мая, Экспоцентр — здесь мы ждем каждого, кто связан с электротехникой и инженерными системами. До встречи!»

Инженерная сантехника будет занимать на Форуме особое место, ведь на сегодня это направление развивается в ЭТМ весьма интенсивно и сразу в нескольких сегментах: от индивидуального жилищного строительства до промышленности.

В зале кабель-контроля каждый сможет протестировать силовой кабель и увидеть, как проходит входной контроль качества в компании ЭТМ. А рядом с выставочным павильоном займет свое место Мобильный центр импортозамещения ЭТМ — промоавтомобиль, который за прошлый год объездил 50 городов и в этом году продолжит знакомить руководителей технический персонал промышленных предприятий с актуальными техническими новинками — прямо возле проходной, без затрат на командировки.

Все участники Форума получат доступ в онлайн-сервис iPRO, который развивает компания ЭТМ. На этот раз особое внимание будет уделено интеграции сервиса с корпоративными системами и электронным документооборотом, а также поддержке цепочек согласования внутри компании-клиента.

Для частных монтажников будет работать своя интерактивная зона. Здесь каждому из них предоставят максимальный уровень скидки на покупки в ЭТМ, доступ к кешбэку до 10%, а также подарят промокоды.

В конце насыщенного дня Форума гостей ждет розыгрыш ценных призов