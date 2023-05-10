Планируемый объем внебюджетных инвестиций в инфраструктуру города-спутника "Солнечный" в Воронежской области составит порядка 105 млрд рублей. Об этом сообщил в среду губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Сегодня на президиуме правительства Воронежской области согласовали предстоящее подписание соглашения с компанией "Мосмедиа Ко", которая входит в ГК Хамина. Речь идет о создании в будущем города-спутника "Солнечный" с общим объемом внебюджетных инвестиций более 104 млрд рублей", - написал он.

По словам губернатора, предполагается, что город-спутник "Солнечный" появится в Рамонском районе. Проект подразумевает появление многофункционального туристско-рекреационного комплекса совместно с госкорпорацией Туризм.рф, образовательной среды креативных индустрий "Технополис", жилья и 8 тыс. новых рабочих мест.

"Если проект будет реализован, он серьезно поможет в собираемости налогов и укрепит социально-экономическое развитие региона в целом", - добавил Гусев.

Ранее представители ГК Хамина сообщали ТАСС, что основная масса объектов города-спутника "Солнечный" появится к 2025 году, это жилые, коммерческие, туристические, развлекательные объекты, а также парковые территории, парк скульптур, музей современного искусства. ГК Хамина основана в 1993 году, в нее входят девелоперская, строительная, управляющая компании, несколько торговых центров, жилой массив и жилой комплекс, охранное предприятие, сеть предприятий общественного питания, сеть фитнес-клубов и другие предприятия.