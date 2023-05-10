В текущем году специалисты «Россети Московский регион» планируют повысить качество и надежность электроснабжения свыше 30 населенных пунктов г.о. Подольск.

Для этого в план работ включен ремонт 37 трансформаторных подстанций в деревнях: Услонь, Жарково, Бережки, Докукино, Лемешово, Коледино, поселке МИС и др.

Также в рамках ремонтной программы от древесно-кустарниковой растительности планируется расчистить свыше 41 га просек ЛЭП 0,4/6/10 кВ, убрать порядка 500 угрожающих падением на линии электропередачи (ЛЭП) деревьев. Специалисты Подольского района электрических сетей (ПРЭС) проведут замену выработавших эксплуатационный ресурс опор ЛЭП в д. Меньшово, д. Лемешово, п. Сельхозтехника, п. Быково и замену провода на самонесущий изолированный, обладающий повышенными характеристиками надежности.

За первые месяцы текущего года построены и введены в эксплуатацию две трансформаторных подстанции (ТП) в д. Петрушино мощностью по 160 кВА каждая, что позволило значительно снизить нагрузку на существующие сети. Завершен капитальный ремонт ТП 160 кВА в д. Алтухово.

В ходе реализации ремонтной программы 2023 года будут учтены итоги осмотров оборудования. В первую очередь ремонт энергооборудования планируется в мкр. Львовский, д. Лопаткино, д. Коледино, д. Холопово, с. Покров, д. Северово.

Главная цель проводимых мероприятий – обеспечение надежной и безопасной эксплуатации электросетевого комплекса и повышение надежности и качества электроснабжения потребителей.