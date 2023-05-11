АО «Мособлэнерго» по программе повышения надёжности электроснабжения потребителей Московской области заменило на подмосковных ЛЭП 165 опор. К реализации программы, рассчитанной на весенне-летние месяцы, компания приступила в начале марта текущего года. Всего до конца сентября 2023 года в Московской области АО «Мособлэнерго» запланировано заменить 567 опор воздушных линий электропередачи.

Помимо замены опор выполняются работы и по замене провода/кабеля на ЛЭП. 16 км из запланированных 81 км уже заменены. Больший объем по этому виду работ выполнен в Раменском округе и Домодедово – 3,3 км и 2,5 км соответственно.

Также в рамках программы проводится капитальный ремонт и вводятся в эксплуатацию новые электросетевые объекты: филиалами компании на текущий момент построен 41 км воздушных и кабельных линий электропередачи, расчищено более 10 га охранных зон, построено 14 трансформаторных подстанций, в том числе в СНТ «Мир» в районе г. Раменское, в Наро-Фоминске на 74 км Киевского шоссе, в Воскресенске на ул. Медведка.

В этом году программа повышения надёжности охватила 26 округов Московской области, что на 5 округов больше, чем годом ранее. В этих районах было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. Учитывались жалобы на качество электроснабжения и, исходя из них, формировался объем работ.

Всего в 2023 году по программе повышения надежности электроснабжения потребителей АО «Мособлэнерго» планирует отремонтировать оборудование 35 подстанций, реконструировать 26 и построить 30 трансформаторных подстанций, ввести 13 МВА трансформаторной мощности.