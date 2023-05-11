Электроснабжение двух сел в Астраханской области стало надежнее

Специалисты филиала ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» завершили ремонт оборудования подстанции (ПС) 110 кВ «Растопуловка» – одного из крупных питающих центров в Приволжском районе Астраханской области.

ПС обеспечивает электроснабжение села Растопуловка, в котором проживают около трех тысяч человек, и села Тулугановка с населением чуть менее 500 человек. От нее же запитано несколько образовательных учреждений, фельдшерско-акушерский пункт, объекты сотовой связи и малого предпринимательства. Оба населенных пункта расположены в 20 км от областного центра. Сегодня здесь идет активное строительство загородного жилья для астраханцев, что требует увеличения возможности новых подключений и повышения надежности электроснабжения существующих потребителей.

Все работы проведены без отключения потребителей. Специалисты компании выполнили ремонт четырех единиц оборудования, в том числе силового трансформатора мощностью 16 МВА – это ключевое оборудование подстанции, отделителя, короткозамыкателя, трансформатора собственных нужд.