 

Энергетики повысили надежность электроснабжения объектов добычи газа на Крайнем Севере

11 мая 2023, 15:15 171 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Тюмень
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«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт линии электропередачи 110 кВ «Уренгой – Лимбя-Яха» в Ямало-Ненецком автономном округе. Транзитная ЛЭП питает объекты компаний «Роспан Интернешнл» и «Газпром», а также участвует в электроснабжении более 15 тысяч жителей региона. Стоимость работ составила порядка 2,7 млн рублей.

Воздушная линия протяженностью 85 километров расположена в Пуровском районе. В ходе ремонта специалисты «Россети Тюмень» выполнили выправку 26 опор, имевших отклонение от вертикали в результате длительной эксплуатации в пучинистом грунте. Для выравнивания металлических конструкций были применены железные плиты. Также энергетики установили на линии электропередачи более 60 птицезащитных устройств. Они позволят сохранить популяцию пернатых и снизить риск возникновения нарушений электроснабжения, связанных с жизнедеятельностью птиц.

Для проведения плановых мероприятий на ЛЭП «Уренгой – Лимбя-Яха», расположенной в труднодоступной заболоченной местности, «Россети Тюмень» использовали вездеходы-амфибии ТРЭКОЛ и специальную высокопроходимую технику. Выполненные работы позволили повысить надежность функционирования электросетевого комплекса ЯНАО в суровых климатических условиях Крайнего Севера.

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Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ, ХМАО, ЮГРА, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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