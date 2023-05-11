Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири приступил к модернизации ключевых энергообъектов Республики Бурятии и Забайкальского края. До конца года будет установлено семь современных регистраторов аварийных событий, что повысит оперативность обнаружения и устранения нарушений на подстанциях и магистральных линиях электропередачи, обеспечивающих электроснабжение бытовых и промышленных потребителей двух регионов Дальневосточного Федерального округа с населением около 2 млн человек. Объем инвестиций достигнет 49 млн рублей.

На энергообъектах установят цифровые устройства отечественного производства, позволяющие определять место короткого замыкания на отходящих ЛЭП, что снизит время ликвидации нештатных ситуаций. Регистраторы фиксируют и хранят данные об аварийных событиях, изменениях параметров электрической сети, работе релейной защиты, сетевой и противоаварийной автоматики. При технологических нарушениях данная информация используется для анализа работы первичного оборудования и устройств РЗА.

Современные регистраторы аварийных событий появятся на четырех центрах питания Забайкальского края: ПС 220 кВ «Лесная», «Маккавеево», «Могоча» и «Куанда», обеспечивающих электроэнергией тяговые подстанции Транссиба и БАМа, а также на трех энергообъектах Бурятии, питающих г. Улан-Удэ и южные районы республики.