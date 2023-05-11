На конференции «ИННОЛАЙТ-2023», которая проходит в Казани, состоится совместная сессия «Завода Москабель», Ассоциации Наружного Освещения и Алюминиевой Ассоциации России. Организаторы и участники обсудят перспективы применения алюминиевых сплавов.

С 10 по 12 мая в Казани проводится V Национальная конференция инноваций в наружном освещении «ИННОЛАЙТ-2023». На мероприятии собрались представители горсветов из разных регионов России. В программе: расширенное заседание Президиума Ассоциации Наружного Освещения, посещение объектов архитектурно-художественного и садово-паркового освещения Казани, посещение предприятий-производителей светотехнической и электротехнической продукции, дискуссионная сессия. Важной частью конференции станет совместная сессия ГК «Москабельмет», Ассоциации Наружного Освещения и Алюминиевой Ассоциации, которая пройдет 12 мая с 10:00 до 12:00.

В сессии примут участие представители ГУП «Моссвет», СПб ГБУ «Ленсвет», АО «ОЭК», МУП «Барнаулгорвет», МУЭСП «Уфагорсвет», МБУ «Горсвет» Екатеринбурга и т. д. С приветственным словом выступят: исполнительный директор НКО «Ассоциация Наружного Освещения» Максим Несветайлов, генеральный директор ГК «Москабельмет», руководитель сектора «Энергетика» Алюминиевой Ассоциации Павел Моряков и директор по координации и обеспечению взаимодействия с рынком Алюминиевой Ассоциации Елена Асанова.

Основная часть сессии будет посвящена выступлениям спикеров:

Руководитель группы проектов департамента развития потребления алюминия «РУСАЛ» Михаил Рудык представит доклад «Al-сплавы в электротехнике» об основных характеристиках сплавов, их преимуществах и результатах испытаний. Павел Моряков расскажет, как сократить затраты на проекты за счет применения КПП с алюминием и алюминиевым сплавом 8ххх серии. Главный энергетик ГС «Констракшен» Анатолий Кашин поделится опытом эксплуатации кабелей 8ххх серии в строительстве. Проджект-менеджер ООО «Алюмпарк» Александр Екимчев зачитает доклад на тему: «Архитектура и свет: Современные решения для наружного освещения как важная составляющая в формировании парковой и городской среды».