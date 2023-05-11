Стрим-конференция президента Ассоциации "Электрокабель"
На конференции «ИННОЛАЙТ-2023», которая проходит в Казани, состоится совместная сессия «Завода Москабель», Ассоциации Наружного Освещения и Алюминиевой Ассоциации России. Организаторы и участники обсудят перспективы применения алюминиевых сплавов.
С 10 по 12 мая в Казани проводится V Национальная конференция инноваций в наружном освещении «ИННОЛАЙТ-2023». На мероприятии собрались представители горсветов из разных регионов России. В программе: расширенное заседание Президиума Ассоциации Наружного Освещения, посещение объектов архитектурно-художественного и садово-паркового освещения Казани, посещение предприятий-производителей светотехнической и электротехнической продукции, дискуссионная сессия. Важной частью конференции станет совместная сессия ГК «Москабельмет», Ассоциации Наружного Освещения и Алюминиевой Ассоциации, которая пройдет 12 мая с 10:00 до 12:00.
В сессии примут участие представители ГУП «Моссвет», СПб ГБУ «Ленсвет», АО «ОЭК», МУП «Барнаулгорвет», МУЭСП «Уфагорсвет», МБУ «Горсвет» Екатеринбурга и т. д. С приветственным словом выступят: исполнительный директор НКО «Ассоциация Наружного Освещения» Максим Несветайлов, генеральный директор ГК «Москабельмет», руководитель сектора «Энергетика» Алюминиевой Ассоциации Павел Моряков и директор по координации и обеспечению взаимодействия с рынком Алюминиевой Ассоциации Елена Асанова.
Основная часть сессии будет посвящена выступлениям спикеров:
Для «Москабельмет» это не первый опыт проведения мероприятий на данную тематику совместно с Ассоциации Наружного Освещения и Алюминиевой Ассоциации России. Полгода назад встреча с представителями горсоветов проходила на территории кабельного предприятия.
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