Аналитика кабельного рынка RusCable.ru за 12 мая 2023 года

Аналитический центр RusCable ежедневно следит за тенденциями кабельного рынка – и делится с подписчиками RusCable.Плюс самой актуальной информацией. Рассказываем, чем запомнилась прошедшая неделя для кабельной индустрии.

За прошедшую неделю Росаккредитация, как и на прошлой неделе, выдала кабельным заводам 2 декларации о соответствии. Декларируемая продукция – Кабели силовые с изоляцией из поливинилхлоридных композиций и кабели силовые для применения в электроустановках во взрывоопасных средах. Заявителем по обеим декларациям выступил завод “Москабель”. В целом за прошедший месяц 13-ти кабельным заводам было выдано 19 сертификатов и деклараций.

Новых игроков в отрасли за эту неделю не появилось, новых юридических лиц зарегистрировано не было. Зато на прошлой неделе их было зарегистрировано целых два:

Общество с ограниченной ответственностью “Е-ка”, специализирующееся на производстве электроустановочных изделий;

Общество с ограниченной ответственностью “ПФ Спецкомплектация”, основной вид деятельности – “Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования”.

Всего за прошедший месяц в кабельном бизнесе было зарегистрировано 4 новых юридических лица.

Неделя отметилась довольно резким повышением цены предложения на рынке полимеров. Индекс полимеров от аналитического центра RusCable (усредненное предложение по основным видам полимерных соединений, используемых в кабельной промышленности) за месяц возрос на 12%. Таким образом, можно спрогнозировать удорожание кабельной продукции за счет изменения цен на материалы.

Индекс занятости населения (отношение количества вакансий к количеству размещенных резюме) в кабельной сфере резко снизился. По состоянию на 12 мая 2023 года на рынке труда размещено 5383 вакансии, связанные с кабельной промышленностью. При этом размещено 21673 актуальных резюме от 19125 соискателей. Таким образом, индекс занятости (отношение количества вакансий к количеству резюме) составил ровно 0,25. В целом за месяц показатели рынка труда в кабельной отрасли претерпели существенные изменения за счет резкого увеличения количества резюме. Если 4 недели назад на каждую вакансию приходилось в среднем по 2-3 резюме (12707 резюме на 5500 вакансий), то сейчас это количество увеличилось до 4-х. Аналитики связывают резкий рост числа вакансий с волной выпусков студентов учреждений среднего специального и среднего профессионального образования, которое ежегодно приводит к появлению новых квалифицированных специалистов на рынке труда.

Наиболее востребованными профессиями в кабельной отрасли по итогам месяца стали:

Электромонтажник; Менеджер по продажам кабельного оборудования; Сборщик; Кабельщик-спайщик; Инженер-технолог.

Самая просматриваемая новость портала RusCable на этой неделе – Прямая стрим-конференция президента Ассоциации "Электрокабель" Максима Третьякова.

Самыми интересными материалами портала по итогам месяца стали:

Индекс торговой активности (отношение объявлений “куплю” к “продам”) на этой неделе остался практически без изменений и составил 0,4384 (124338 объявлений о покупке на 283590 объявлений о продаже). Рост Индекса составил 0,02% за последний месяц.

Наиболее востребованным продуктом среди розничных потребителей остается ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5. По сравнению с прошлой неделе средняя цена 100 метров данного кабеля выросла на 3,29% (10603 рубля на этой неделе, на прошлой – 10265 рублей).

Согласно данным сервиса RusCable.Тендеры среднее предложение оптовых поставщиков кабельной продукции на этой неделе составило 6406 рублей, а минимальное – 4736 рублей.

Минимальная средняя цена на ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 среди российских маркетплейсов – 8625 рублей на Ozon. Минимальное предложение на данном маркетплейсе – 4788 рублей за 100 метров кабеля. Индекс маркетплейса (усредненное предложение по пяти крупнейшим маркетплейсам в России: Ozon, Wildberries, AliExpress, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет) по итогам месяца вырос на 0,7%.

Предложения дистрибьюторов в начале мая колебались в диапазоне от 7100 до 9990 рублей за 100 метров кабеля – чуть выше, чем на прошлой неделе (на 4,3%).

Таким образом, можно сделать вывод, что за рассматриваемый период цена на кабель выросла как в розничном, так и в оптовом сегменте.

Каждую неделю портал RusCable проводит опросы представителей кабельной отрасли на самые актуальные темы. Так, 28 апреля началось голосование на тему перспектив производства кабеля для нефтегазового сектора. В ходе опроса выяснилось, что 33% пользователей верят в увеличение количества поставок, 44% посетителей портала считают, что объемы останутся без изменений, а 23% прогнозируют снижение уровня производства.

Аналитика представлена Аналитическим центром RusCable.ru. Данные актуальны по состоянию на 12 мая 2023 года.