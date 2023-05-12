Институт развития жилищного рынка ДОМ.РФ вложит 3,8 млрд рублей за счет инфраструктурных облигаций в проект строительства школы и детского сада в Ямало-Ненецком автономном округе. Это позволит улучшить условия жизни 850 семей, сообщили в четверг в пресс-службе госкомпании.

"Комиссия правительства России по региональному развитию одобрила использование механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ для строительства детского сада и школы в Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе", - говорится в сообщении.

Новый детский сад будет рассчитан на 240 воспитанников, школа - на 550 учеников. Их строительство начнется в IV квартале 2023 года, а ввод в эксплуатацию запланирован на осень 2026 года. Новые образовательные объекты в Тарко-Сале позволят увеличить градостроительный потенциал города, и до 2024 года на прилегающей территории введут в эксплуатацию 40,3 тыс. кв. м жилья, подсчитали в ДОМ.РФ.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов отметил, что проект в Тарко-Сале станет третьим, который реализован в ЯНАО за счет инфраструктурных облигаций. "Образовательная инфраструктура имеет особое значение, так как такие объекты определяют наше будущее и возможность развития региона. Строительство школы и детского сада в новом микрорайоне Тарко-Сале создаст дополнительные условия для развития города и повышения качества жизни его жителей", - процитировали его в ДОМ.РФ.

"На примере Ямала мы видим, что особое внимание регионы уделяют социальной инфраструктуре. Новые детские сады, школы, медицинские учреждения - в целом повышают качество жизни в городах и агломерациях, позволяют местным властям удерживать квалифицированные кадры и привлекать для развития территорий новых специалистов. Особенно это важно для малых городов", - в свою очередь, отметил директор подразделения "Инфраструктурные облигации" ДОМ.РФ Александр Аксаков.

Инфраструктурные облигации - механизм привлечения денег с рынка для реализации проектов строительства социальных и образовательных учреждений, коммунальных и дорожных сетей и объектов. Средства от размещения облигаций выдаются застройщикам под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета.