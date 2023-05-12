Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» продолжают проводить с детьми уроки по электробезопасности, направленные на профилактику электротравматизма. В преддверии летних каникул специалисты компании усиливают работу в данном направлении, охватывая максимальное количество детсадов и школ во всех районах Саратовской области.

С начала апреля и до конца учебного года волжские энергетики посещают порядка 500 дошкольных учреждений и школ, работая как с дошкольниками, так и с учениками младших, средних и старших классов.

Форма подачи материала зависит от возраста юных слушателей. В занятиях с самыми маленькими сотрудники электросетевой компании используют игры и викторины. Участвуя в них, дети проще усваивают серьёзную информацию об острожном обращении с электричеством дома и на улице. Ребята постарше знакомятся с правилами электробезопасности с помощью наглядных полиграфических материалов и видеоуроков.

Используя как теоретическую, так практическую часть занятий специалисты «Россети Волга» расширяют представления детей об электричестве, содействуют формированию у них навыков безопасной жизнедеятельности, закрепляют правила безопасного обращения с электроприборами и предупреждают возможные негативные ситуации.

Так, дети узнают, что нельзя влезать в трансформаторные будки и проникать на территорию энергообъектов, приближаться к оборванному проводу, играть и рыбачить вблизи ЛЭП. Также они знакомятся с правилами безопасного обращения с электричеством в быту.

Практика показывает, что заинтересованность образовательных учреждений в сотрудничестве с энергетиками неуклонно растет. Кроме того, сотрудники «Россети Волга» настоятельно рекомендуют не только учителям, но и родителям регулярно напоминать детям и подросткам о правилах электробезопасности.