Россия завершила председательство в Арктическом совете

Россия передала Норвегии полномочия председателя в Арктическом совете в ходе 13-й сессии этой международной организации, которая состоялась 11 мая в Салехарде. Председательство в Арктическом совете перешло России 20 мая 2021 года на Министерской сессии в Рейкьявике.

«Арктика – стратегический регион. Эта территория имеет глобальное значение для нашей страны и для развития международного сотрудничества. Россия выполнила все свои обязательства в рамках Арктического совета в полном объеме. Основное внимание стороны было сфокусировано на четырех ключевых приоритетах: «Население Арктики, включая коренные народы», «Охрана окружающей среды, включая вопросы изменения климата», «Социально-экономическое развитие», а также «Укрепление арктического сотрудничества». За двухлетний период наша страна провела порядка 90 различных мероприятий, среди них форумы, конференции, круглые столы, чемпионаты, фестивали и спортивные соревнования. Мероприятия председательства прошли в 24 городах и населенных пунктах России, в том числе во всех девяти регионах Арктической зоны РФ. Уверен, все состоявшиеся мероприятия, все решения, которые были выработаны на них, поддержат развитие российского Крайнего Севера», — сообщил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Сквозным приоритетом российского председательства в Арктическом совете стало обеспечение ответственного управления в интересах устойчивого развития Арктики. На основе уважения международного права Россия способствовала продвижению коллективных подходов к сбалансированному развитию Заполярья в социальном, экономическом и природоохранном измерениях. Организованные мероприятия проходили в рамках 11 тематических блоков, охвативших все перспективные направления развития территорий северных широт. Так, в прошлом году посвященный Арктике и председательству стенд впервые появился на Петербургском международном экономическом форуме, а Дом коренных малочисленных народов на Восточном экономическом форуме пользовался повышенной популярностью как у представителей этих этносов, так и других гостей Владивостока.

«В период российского председательства вопросы устойчивого развития Арктики стали неотъемлемой частью дискуссий в рамках ключевых деловых площадок нашей страны. Теперь нашей основной задачей является сохранение и приумножение ценного наследия председательства. Мы продолжим реализацию масштабных проектов в Арктике в соответствии с нашими основными приоритетами и будем продвигать результаты этой работы на регулярной основе в рамках основных международных конгрессно-выставочных мероприятий», — подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах Антон Кобяков.

Тематический блок «Развитие человеческого капитала в Арктике» включил мероприятия, участники которых обсуждали как вопросы организации медицинского обеспечения жителей Крайнего Севера, так и ESG-тренды, основы партнерства государства и бизнеса на благо граждан, подготовку кадров и научное сопровождение.

Аспекты обеспечения устойчивого развития и сохранения наследия традиционно проживающих на северных территориях этносов были выделены в отдельный тематический трек «Коренные малочисленные народы Арктики». В рамках российского председательства были организованы такие мероприятия, как Саммит коренных малочисленных народов Арктики (2 ноября 2022 года, Москва), Форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации «Российский Север» (22–25 ноября 2022 года, Салехард), Международный семинар по сохранению и популяризации языков коренных малочисленных народов Арктики (16–18 марта 2022 года, Санкт-Петербург), Международный чемпионат по традиционному оленеводству (14-19 марта 2023 года, Нерюнгри).

«В российской Арктике создаются проекты мирового класса, которые совершают прорыв на технологическом, экологическом, энергетическом рынках. Они не только будут заполнять российскую казну десятилетия вперед, но и займут значимые доли мировых рынков в наиболее перспективных отраслях экономики. Грузы арктических мега-проектов заполнят Северный морской путь, объем грузопотока по которому должен вырасти в шесть раз к 2030 году. Все меры по развитию экономики Арктики направлены на повышение качества жизни всех жителей этого стратегически важного для нашей страны региона», — отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

Вопросам природоохранной повестки были посвящены мероприятия блока «Изменение климата и экология Арктики». Эксперты и специалисты, принявшие участие в этих событиях, обсудили проблематику работы с отходами и микропластиком в северных широтах, подъема затопленных радиоактивных и опасных объектов в морях Северного Ледовитого океана, таяния вечной мерзлоты и биоремедиации водных и наземных экосистем Арктического побережья. Предотвращение чрезвычайных ситуаций в Арктике, в свою очередь, отработали участники масштабных учений «Безопасная Арктика» в 2021 и 2023 году.

Особое внимание в рамках председательства российская сторона уделила вопросам социально-экономического развития территорий Крайнего Севера. В ходе состоявшейся в сентябре на полях Восточного экономического форума конференции «Инвестиции и торговля в Арктике» эксперты рассмотрели перспективы сотрудничества России с иностранными партнерами в Арктике и возможности для развития Северного морского пути при выстраивании новых логистических цепочек. Кроме этого, в рамках событий этого блока состоялось обсуждение модернизации телекоммуникационной сферы и цифровизации в Арктике, формирование туристической отрасли на Севере.

Важное место в программе председательства заняли культурные мероприятия: фестивали «Териберка» (16-17 июля 2022 года, Мурманская область), «Берингов пролив» (2-7 августа 2022 года, Анадырь), «Сила цвета» (6-7 мая 2023 года, Кировск), а также Гастрономический фестиваль северной кухни (10-11 декабря 2021 года, Москва).

«В марте 2022 года западные арктические государства инициировали политизированную и контрпродуктивную «временную заморозку» полноформатной деятельности Совета. В этих условиях Россия продолжала ответственно выполнять функции председателя и последовательно реализовывать мероприятия программы российского председательства (кроме официальных встреч), переориентировав механизм председательства на период вынужденной «заморозки» на поиск эффективных решений практических задач развития северных регионов нашей страны, закрепленных в Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года и Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года», — сказал посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов, также являвшийся в период главенства России в Совете Председателем Комитета старших должностных лиц этого объединения.

С мая 2021 года, в период председательства России, впервые по линии Арктического совета было инициировано обсуждение вопросов защиты прав интеллектуальной собственности коренных народов в условиях глобализации, социальной ответственности предпринимателей, а также государственно-частного партнерства в сфере устойчивого развития северных этносов. Россия предложила ряд проектов и инициатив, в частности, касающихся цифровизации культурного и языкового наследия коренных народов, развития креативных индустрий и традиционной арктической медицины, создания международной арктической научной станции на безуглеродной энергии, обеспечения биобезопасности в регионе и создания единой цифровой музейной платформы.

Повышение эффективности научной деятельности и развитие сотрудничества в этой сфере также являлось одной из основных целей России на посту председателя Арктического совета. Так, по инициативе МГИМО МИД России в 2022 году состоялось подписание соглашения о формировании Межуниверситетского консорциума политико-правовых исследований Арктики. Создание такой структуры является шагом к формированию общероссийского консорциума Арктических университетов, открытого для международного партнерства. Помимо этого, в рамках Северного форума по устойчивому развитию было подписано соглашение о создании Российско-азиатского консорциума арктических исследований, членами которого стали более десяти организаций.

План председательства в Арктическом совете с самого начала был рассчитан до августа 2023 года, поэтому Россия проведет еще ряд мероприятий, призванных содействовать социально-экономическому развитию, сохранению экологии северных широт и научному изучению Арктики. В ближайшие месяцы состоятся порядка 20 событий, среди них: Международная конференция по биоразнообразию в Арктике и Международный форум по особо охраняемым природным территориям в Арктике в рамках ПМЭФ-2023, Второй всероссийский форум-фестиваль волонтеров «Арктика. Лед тронулся», Арктический фестиваль «Териберка», фестиваль «Берингов пролив», Международные морские арктические учебно-научные экспедиции «Обучение-через-исследования». Оператор мероприятий председательства — Фонд Росконгресс.