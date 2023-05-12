17 мая АО «СО ЕЭС» проведет вебинар для участников пилотного проекта по управлению спросом на электрическую энергию на розничном рынке, а также компаний, потенциально заинтересованных в участии в отборе исполнителей услуг по управлению спросом в июле 2023 года.

Будут рассмотрены особенности подготовки к проведению отборов в 2023 году, а также основные изменения в договоре оказания услуг, планируемые в следующем периоде.

Программа вебинара доступна по ссылке.

Для участия в мероприятии необходимо до 9:00 (мск) 17 мая заполнить регистрационную форму.

Начало семинара – в 10:00 (мск). Участие бесплатно.

Обращаем внимание, что семинар пройдет на платформе Контур.Толк.

Ссылка для входа на вебинар будет направлена на адрес электронной почты, указанный при регистрации, не позднее, чем за 30 минут до начала мероприятия.

Программа семинара 210 кБ