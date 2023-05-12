Транснефть готовится к расширению трубопроводов в сторону портов Приморск (Ленинградская область) и Новороссийск. Укладка труб для первого проекта начнется в июле. Работы, согласно плану, достигнут пика в августе. Строительство должно быть завершено к 2024 году, сообщает корпоративное издание Транснефти. Трубопроводы до Новороссийска расширят к 2025 году.

Под эти масштабные проекты ООО «Транснефть-Логистика» подготовило девять складов. Через них будет перегружено около 170 тыс. т грузов. Также по всей стране открыто 55 складов временного хранения — от Ленинградской области до Приморского края. Так, до сентября на склад во Владимире доставят тысячу труб общей протяженностью около 12 км. Оборудование будет использовано для прокладки трех лупингов на магистральном нефтепроводе Сургут — Полоцк. Это необходимо для расширения пропускной способности труб на приморском направлении.

«В рамках расширения магистральных нефтепроводов в направлении порта Новороссийск нашему предприятию поручено построить более 300 км линейной части диаметром 820 и 1020 мм, - сообщил начальник управления поставок ООО «Транснефть – ТСД» Илья Мартынов.

По его словам, также будет возведена новая нефтеперекачивающая станция и реконструированы еще три НПС. Сейчас идет подготовительный этап строительства.

Готовы склады и к началу работ по увеличению пропускной способности трубопроводов в южном направлении. Шесть площадок для временного хранения обустроены в Краснодарском крае и Ростовской области. Туда уже поступило свыше 3,5 тыс. тонн труб большого диаметра. Крупнейший склад временного хранения, где находится более 10% грузов дочки Транснефти, расположен в Самаре. Временный склад хранения «Пугачевский тракт» принимает грузы для предприятий «Транснефть — Приволга», «Транснефть — Дружба», «Транснефть — Урал» и «Транснефть — ТСД».

«Транснефть-Логистика» - единый транспортный оператор Транснефти. Компания доставляет негабаритные и нестандартные грузы во все регионы РФ, в том числе труднодоступные и со сложными климатическими условиями. В прошлом году предприятие начало заключать прямые договоры с производителями за рубежом. Это обеспечило поставку более 1 тыс. т грузов.

Для доставки большей части материально-технических ресурсов требуется организация мультимодальной перевозки. Для этого привлекаются фидерные суда (контейнеровозы среднего размера – прим. «ИА Девон»). Также используются регулярные линии морских перевозчиков, которые доставляют грузы из китайских портов Нинбо, Шанхай, Далянь и Циндао во Владивосток. Далее грузы отправляют железнодорожным и автотранспортом.

«Транснефть-Логистика» отработала маршруты доставки через Суэцкий канал и пролив Босфор в Новороссийск. Прорабатываются мультимодальные маршруты из Мумбаи и Мундры (Индия) через иранский порт Бендер-Аббас в российские гавани на Каспии. Для международных перевозок активно привлекается авиация.

Кроме того, компания развивает проект «Грузовое такси». Это позволило наладить электронный документооборот с перевозчиками и более чем втрое сократить трудозатраты. Значительно изменились и подходы к выбору транспортных компаний. Сейчас они определяются на электронных торговых площадках (биржах) перевозок. За счет этого сократились сроки подбора подрядчика и удалось снизить финансовые затраты примерно на 10%.

Кроме того, «Транснефть-Логистика» запустила апробацию электронной транспортной накладной. Это позволит всем организациям системы «Транснефть» в 2023–2024 годах одновременно перейти на электронные перевозочные документы. После того как система будет отработана, станет возможной оцифровка всей транспортной документации. Новый сервис значительно сократит транспортные издержки предприятий.

Транснефть собирается расширить трубопроводные мощности на 40 млн т. Таким образом Россия планирует заместить поставки нефти в Европу по трубопроводу «Дружба». Для этого работы будут вестись одновременно в направлении портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск, говорил в октябре вице-премьер РФ Александр НОВАК. "В основном это расшивка магистральных сетей Транснефти, - сказал он. - Потому что портовые мощности есть, но туда невозможно подать нефть в большем объеме». В проект Транснефть вложит порядка 150 млрд рублей.

В декабре правительством был утвержден подготовленный совместно с Транснефтью план мероприятий для развития инфраструктуры экспорта нефти до 2026 года.