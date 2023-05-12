В "Банк технологий" включено 10 разработок "МОСИТЛАБ"

Число разработок «МОСИТЛАБ», которые включены в «Банк технологий», достигло десяти! Десятой стала новая система планирования производства APS INFIMUM.

«Банк технологий» — сервис Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, представляющий собой реестр новейших технологических решений, используемых в промышленности. Он позволяет столичным промышленным предприятиям подбирать технологии цифровизации и автоматизации для повышения эффективности производства, а также находить компании по разработке программного обеспечения, аппаратных решений и вспомогательного оборудования.

Сейчас реестр включает в себя уже более 400 высокотехнологичных продуктов. И 10 из них — от компании «МОСТИЛАБ», входящей в «Москабельмет»:

«СОКОЛ» — система оптического контроля операционной линии, «Периметр» — система автоматической фиксации перемещения объектов между контролируемыми зонами, «Печкин» — робот-обработчик входящей информации, IROBOTALINA («робот Алина») — система для автоматизации процедуры участия в электронных торгах, информационная система управления производственным предприятием, электромеханический центратор, устройство для гофрирования металлической оболочки кабеля, кабель с радиочастотной идентификацией MAGNETAG, приложение «Адресный склад», система автоматизированного формирования оптимального плана производства APS INFIMUM , которая была представлена широкой общественности в апреле.

Продуктами ГК «Москабельмет» «Банк технологий» пополняется с 2020 года . Перед включением в онлайн-реестр все разработки проходят предварительный анализ на наличие успешного опыта внедрения проектов на предприятиях.

«Разработки специалистов компании направлены на внедрение инструментов цифровизации на российских промышленных предприятиях. Многие из созданных решений вводятся также в эксплуатацию на производстве силового кабеля «Москабельмет». Это позволяет наглядно демонстрировать потенциальным клиентам эффективность использования решений», — комментирует генеральный директор «МОСИТЛАБ» Ян Анисов.

Одним из последствий санкционной политики стали риски применения зарубежного софта российскими компаниями. И этих рисков становится все больше. Вместе с этим уменьшаются возможности использования иностранного ПО. Поэтому и расширение реестра «Банка технологий», и обращение к нему становится все более актуальным.