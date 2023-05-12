Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин принял участие в еженедельном заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина, посвященное ходу реализации национальных проектов и федеральных программ.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин отметил, что Минстрой России совместно с регионами и главными распорядителями средств федерального бюджета ведёт усиленную работу по реализации национальных и федеральных проектов в рамках лимитов 2023-2025 годов. «В том числе продуктивно идёт работа по контрактации в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», программные мероприятия полностью законтрактованы. 52 региона уже завершили конкурсные процедуры. Рассчитываем и дальше на интенсивную поддержку регионов при реализации нацпроектов», — сказал глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин отметил, что контрактация по государственным программам в основном была завершена к 1 апреля, и сейчас необходимо приложить максимум усилий для своевременного завершения строительства всех запланированных объектов. Среди регионов, которые лучше всего ведут эту работу, он отметил Нижегородскую, Пензенскую области, Республику Бурятия, Чеченскую Республику, Ростовскую область и Республику Башкортостан.

«По поручению Президента перед нами стоит задача сохранить набранные в прошлом году темпы по жилищному строительству. Минстрою, иным министерствам и регионам необходимо усилить эту работу, в том числе особое внимание уделить индивидуальному жилищному строительству. В этой связи прошу взять на контроль работу по наращиванию в регионах градостроительного потенциала и подписать соответствующие меморандумы между Минстроем и регионами», — добавил Марат Хуснуллин.

Кроме того, на заседании одобрено финансирование еще двух проектов с использованием механизма инфраструктурных облигаций. С помощью данного инструмента в городском округе Химки Московской области будет создано наружное освещение. Полная стоимость проекта составляет порядка 600 млн рублей, в том числе средства займа – 500 млн рублей. Проект будет способствовать вводу 2,6 тыс. кв. метров жилья. Ямало-Ненецкому автономному округу одобрен заем в размере 3,8 млрд рублей для строительства школы на 550 мест и детского сада на 240 мест в городе Тарко-Сале. Проект предусматривает ввод 40,3 тыс. кв. метров жилья.