Специалисты «Россети Ленэнерго» завершили реконструкцию воздушной линии 10 кВ, отвечающей за надежное электроснабжение девяти населенных пунктов Кингисеппского района Ленинградской области.

Энергетики произвели замену опор и 19 км провода на безопасный самонесущий изолированный провод (СИП). В отличие от неизолированного провода, в СИП используется специальная полимерная оболочка, которая защищает его от внешних факторов и повышает надежность работы воздушных линий электропередачи.

В технических мероприятиях была задействована техника повышенной проходимости на гусеничном ходу, позволяющая преодолевать заболоченную и лесистую местность. На время монтажа электроснабжение потребителей осуществлялось по временной схеме.

«Кургальский полуостров – территория перспективного развития. Реконструкция линии позволила оптимизировать режим работы распределительной сети под существующие потребности потребителей. Мы улучшили показатели надежности в части средней продолжительности и частоты прекращения передачи электроэнергии», - отмечает главный инженер филиала «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» Алексей Алексин.

В результате выполненных работ существенно повышена надежность электроснабжения свыше 2,5 тысячи жителей, проживающих в населенных пунктах Усть-Луга, Курголово, Липово, Тисколово, Конново, Выбье, Преображенка, Гакково и Кирьямо Кингисеппского района Ленинградской области.