12 мая 2023 года министр топлива и энергетики РК совместно с руководством ГУП РК «Крымэнерго» проконтролировал ход работ по реконструкции высоковольтного объекта в крымской столице.

С января 2023 года ГУП РК «Крымэнерго» выполняет очередной этап реконструкции подстанции (ПС) «Северная», в рамках которого осуществляется строительство двух дополнительных кабельных линий электропередачи и высоковольтного распределительного устройства. Ввод в работу новых сооружений обеспечит повышение качества и надежности энергоснабжения, а также позволит заложить запас мощности для подключения новых заявителей. Работы продлятся до конца текущего года.

В рамках модернизации «Северной» с мая 2022 года до настоящего момента энергетики установили и подключили два новых силовых трансформатора, применив оборудование и комплектующие отечественного производства. Таким образом мощность ПС увеличилась с 31 МВА до 126 МВА.

Данный объект обеспечивает электроэнергией 23 тысячи потребителей – физических и юридических лиц – в г. Симферополе и Симферопольском районе. Среди них - жилищный комплекс «Крымская роза», Центр олимпийской подготовки Республики Крым по водным видам спорта, медицинские и образовательные учреждения и другие. Реконструкция ведется без отключения действующего оборудования. Все потребители, запитанные от него, получают электроэнергию в полном объеме.