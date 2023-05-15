ООО «Объединенные урановые предприятия» (ООО «ОУП», входит в контур управления Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом»/АО «Атомредметзолото») стало единственным акционером АО «Туганский горно-обогатительный комбинат «Ильменит» (АО «ТГОК «Ильменит»), совершив сделку по приобретению 75-процентного пакета акций производителя титана и циркония.

ООО «Объединенные урановые предприятия» (ООО «ОУП», входит в контур управления Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом»/АО «Атомредметзолото») стало единственным акционером АО «Туганский горно-обогатительный комбинат «Ильменит» (АО «ТГОК «Ильменит»), совершив сделку по приобретению 75-процентного пакета акций производителя титана и циркония.

Напомним, ООО «ОУП» вошло в состав акционеров АО «ТГОК «Ильменит» в декабре 2021 года, когда в ходе размещения дополнительного выпуска приобрело 24,99% акций предприятия. Сделка и компетенции сотрудников Горнорудного дивизиона Росатома позволили завершить строительство и начать добычу титана и циркония с использованием самых современных экологически чистых технологий. В 2022 году предприятие вышло на проектную мощность по переработке - 575 тыс. тонн рудных песков в год.

«Мы видели перспективы развития предприятия и изначально планировали увеличение доли в уставном капитале АО «ТГОК «Ильменит» до контрольной, поскольку стратегия АО «Атомредметзолото» предусматривает расширение объемов производства редкоземельных материалов с целью обеспечения импортонезависимости российской промышленности», - прокомментировал сделку первый заместитель генерального директора АО «Атомредметзолото» Алексей Шеметов.

Туганское месторождение является первенцем промышленной разработки титан-циркониевых россыпей России. Сырьевая база месторождения будет обеспечивать деятельность ГОКа еще около 80 лет. В настоящее время ведется освоение Южно-Александровского участка месторождения. В случае подтверждения спроса на продукцию возможно создание дополнительных очередей в рамках освоения Кусково-Ширяевского участка с целью увеличения мощности производства до 6,9 млн. тонн рудных песков в год. Это необходимо, в первую очередь, для решения стратегической задачи сырьевого суверенитета по ильменитовому, рутил-лейкоксеновому и циркониевому концентратам.

Продукция АО «ТГОК «Ильменит» направляется на удовлетворение потребностей важнейших предприятий высокотехнологичной промышленности России, в том числе и производителя циркониевых оболочек для ядерного топлива - АО «ЧМЗ» (входит в контур управления Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»). Кроме того, потребителями концентратов редких металлов являются промышленные предприятия России для производства диоксида титана, ферросплавов, сварочных электродов, огнеупорных материалов, металлического циркона, керамики.

Администрация Томской области планирует создание на базе «Ильменита» регионального промышленного кластера. В процессе производства на ГОКе освобождается значительный объем фракционированных песков. Эти пески могут применяться в производстве сухих строительных смесей, огнеупорного и кислотоупорного бетона, тротуарной плитки, наливных полов, стекольной промышленности, материалов для 3D печати и т.д. Региональное правительство прорабатывает с инвесторами вопросы по открытию новых предприятий.

«Это интересное инвестиционное предложение, в которое мы верим. В кластере есть якорное предприятие – горно-обогатительный комбинат "Ильменит", на его базе можно создать большое количество новых предприятий в единой технологической цепочке», – сообщил заместитель губернатора по инвестиционной политике и имущественным отношениям Томской области Василий Потемкин.

Росатом принимает активное участие в работе по обеспечению сырьевого суверенитета страны, в частности, в сфере редкоземельных металлов. Горнорудный дивизион «Росатома» с 2021 года выступает головной организацией направления «Редкие и редкоземельные металлы» «дорожной карты» развития в Российской Федерации высокотехнологичной области «Технологии новых материалов и веществ». Предприятиями Горнорудного дивизиона обеспечивается добыча скандия, титана и циркония, готовится освоение месторождения лития. Приобретение АО «ТГОК «Ильменит» позволит Росатому занять новые ниши на рынке редкоземельных материалов, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.

Россия в состоянии сама обеспечить себя всеми видами полезных ископаемых. Отечественная минерально-сырьевая база дает возможность различным отраслям промышленности выпускать самую разнообразную продукцию. Этому способствует увеличение глубины переработки сырья, кластерный подход к разработке отдельных месторождений, создание новой модели управления отраслью на основе оцифрованных данных.

Источник: Управление по корпоративным коммуникациям АО «Атомредметзолото»