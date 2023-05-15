Подготовительные работы по строительству первой станции метро начались в Красноярске. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба губернатора региона.

"На территории строительства будущей станции красноярского метро "Улица шахтеров" началась подготовительная работа. Подрядчики вынесут инженерные сети, снесут некапитальные сооружения, продлят существующие объездные дороги до улицы Батурина", - говорится в сообщении.

С участка улицы Молокова, попадающего в зону строительства, перенесут тысячи метров электрокабеля и сетей связи, а также элементы систем городского водопровода и канализации. На следующем этапе подрядчик построит монтажно-щитовую камеру для старта тоннелепроходческих механизированных комплексов.

Ранее врио губернатора края Михаил Котюков сообщал, что получено заключение региональной госэкспертизы на начало строительных работ на станции метро в Красноярске

О метро

В августе 2022 года Красноярский край подписал соглашение с ГК "Моспроект-3" о том, что группа компаний станет новым подрядчиком строительства метро вместо Красноярского треста инженерно-строительных изысканий ("КрасноярскТИСИЗ"). Сейчас в арбитражном суде региона рассматривается иск заказчика строительства - Краевого транспортного управления, требующего взыскать с треста более 678 млн рублей. Субподрядчик строительства - "Бамтоннельстрой-мост".

Протяженность первой линии метро (метротрамвая) составит 10,8 км с шестью остановками, четыре из которых будут подземные, а две - надземные, предусмотрено создание электродепо и инженерного корпуса. Подземная часть метротрамвая будет неглубокого залегания. Объем инвестиций в проект составит порядка 89 млрд рублей.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета было выделено 950 млн рублей на корректировку проектной документации строительства метро по федеральному проекту "Чистый воздух" (нацпроект "Экология").