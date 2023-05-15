Ж/д из России в южный Иран достроят за два месяца

"LAN по LANу": тенденции
Персидский залив будет соединен с Каспийским морем по железной дороге в течение следующих двух месяцев (22 июня - 22 июля), заявил управляющий директор иранской компании по строительству и развитию транспортных инфраструктур Ирана Хейролла Хадеми.
Строительные работы по возведению фундамента железной дороги Решт-Астара будут завершены в течение ближайших двух месяцев.
Соединение Персидского залива с Каспийским морем по железной дороге является главной целью железнодорожного транспортного коридора Север-Юг и эта цель будет достигнута с открытием железной дороги Решт-Астара. После ввода в эксплуатацию Решт-Каспийской железной дороги будет обеспечена возможность железнодорожного транзита между странами.
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