 

Ж/д из России в южный Иран достроят за два месяца

15 мая 2023, 18:00 247 Время чтения ≈ < минуты
Источник: pars.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: pars.ru

Фото: pars.ru

Персидский залив будет соединен с Каспийским морем по железной дороге в течение следующих двух месяцев (22 июня - 22 июля), заявил управляющий директор иранской компании по строительству и развитию транспортных инфраструктур Ирана Хейролла Хадеми.

Строительные работы по возведению фундамента железной дороги Решт-Астара будут завершены в течение ближайших двух месяцев. 

Соединение Персидского залива с Каспийским морем по железной дороге является главной целью железнодорожного транспортного коридора Север-Юг и эта цель будет достигнута с открытием железной дороги Решт-Астара. После ввода в эксплуатацию Решт-Каспийской железной дороги будет обеспечена возможность железнодорожного транзита между странами.

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Метки: ИРАН, РЖД
Отрасль: Строительство Транспорт 

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