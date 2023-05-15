«Россети Тюмень» присоединили к сетям две стройплощадки в сельском поселении Казым ХМАО-Югры. В рамках мероприятий по техприсоединению работники смонтировали распределительные шкафы 0,4 кВ и обеспечили выдачу электроэнергии для возведения многоквартирных домов.

Дома строятся по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района в 2019-2024 годах». Строительные площадки будут получать энергоресурсы от питающего центра 110 кВ «Амня» через две комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. Для контроля параметров качества и объема передаваемой электроэнергии специалисты произвели установку интеллектуальных приборов учета. После завершения строительства энергокомпания возьмет на себя обязательства по электроснабжению новых многоквартирных домов.

«Россети Тюмень» на протяжении многих лет обеспечивают электроэнергией поселок Казым, большую часть населения которого составляют представители коренных малочисленных народов Севера. Кроме того, в рамках оказания нетарифных услуг компания обслуживает уличное освещение населенного пункта.