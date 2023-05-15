Филиал ПАО «Россети» - МЭС Юга установил новую аккумуляторную батарею на подстанции 220 кВ «Городская-2» в Ростовской области. Это повысило надежность электроснабжения города Волгодонск с населением 170 тыс. человек, а также крупных потребителей региона - ремонтного завода бурового оборудования, комбината древесных плит, кабельного завода и других.

Смонтированная современная аккумуляторная батарея входит в состав системы оперативного постоянного тока, которая обеспечивает питание релейной защиты и противоаварийной автоматики, систем телемеханики, аварийной и предупредительной сигнализации. От аккумуляторной батареи также зависит работа приводов коммутационного оборудования.

Новый источник электроэнергии российского производства более надежен, компактен и экологичен. Аккумуляторная батарея практически не требует обслуживания и имеет длительный срок службы. В рамках работ по настоящему проекту также заменили зарядно-выпрямительные устройства, щит постоянного тока.

Установленная мощность подстанции 220 кВ «Городская-2» – 64 МВА. Она снабжает электроэнергией потребителей города Волгодонск, обеспечивает питание собственных нужд и выдачу мощности Ростовской АЭС.