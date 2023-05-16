 

Энергетики саратовского филиала "Россети Волга" провели ремонтные работы на ВЛ 110 кВ Самойловка

16 мая 2023, 13:30 330 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Волга
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На воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ Самойловка специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» выполнили верховую ревизию провода и грозотроса, проверив состояние 168 поддерживающих зажимов. Также энергетики заменили 116 изоляторов. В мае-июне будет проведена расчистка трассы ВЛ от древесно-кустарниковой растительности на площади 18,1 га.

По воздушной линии электроэнергия поступает на подстанцию 110/35/10 кВ «Самойловка». Она обеспечивает электроснабжение социальной и коммунальной инфраструктуры, населения районного центра Самойловка и близлежащих населенных пунктов с населением около 10 тыс. человек, фермерских хозяйств, железнодорожной станции «Три Острова». Ответственный потребитель – элеватор сельскохозяйственного предприятия «Самараагропромпереработка».

Работы на линии электропередачи проведены в рамках годового плана технического обслуживания и ремонтов объектов электросетевого комплекса 2023 года.

Плановый ремонт линии электропередачи позволил повысить надежность ее работы и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, САРАТОВСКИЕ РС, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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