Холдинг поставил 4 агрегата для подстанции «Нерген».

Сотрудники ERSO отгрузили последний, четвертый реактор РОМБСМ-60000/500, предназначенный для ПС 500 кВ «Нерген» (Хабаровский край). Машины собраны усилиями специалистов московского Электрозавода.

В ходе реконструкции указанной подстанции энергетики возведут открытое распределительное устройство 500 кВ. К нему подключат заходы от действующей ЛЭП с образованием двух новых транзитов ориентировочной протяженностью 265 км и 101 км. «Нерген» будет обеспечивать электричеством объекты производственного комплекса ООО «Амур Минералс», которое занимается разработкой Малмыжского месторождения.

В настоящее время компания строит комбинат, его планируемая мощность составляет 250 тысяч тонн меди в концентрате ежегодно. Единая национальная электрическая сеть выдаст 250 МВт мощности для освоения ресурсов рудника.