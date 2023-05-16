Резиденты ТОР создают на Камчатке туристический кластер

КРДВ Камчатка провела встречу с резидентами площадки туристско-рекреационного кластера (ТРК) «Зеленовские озерки» территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка». В ходе мероприятия обсудили вопросы реализации проектов резидентов, сроки ввода новых предприятий в работу, обеспечение объектов инженерной инфраструктурой, в том числе газом и термальной водой. По соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) на «Зеленовских озерках» проекты реализуют 14 компаний и индивидуальных предпринимателей, резиденты вкладывают около 1 млрд рублей, создают более 270 рабочих мест.

«В настоящее время подготовлен пакет документов для получения статуса резидента территории опережающего развития еще одним проектом. Пятнадцатый резидент ТРК планирует строительство гостиницы с широким набором спа-процедур с использованием термоминеральной воды. Вложения в основной капитал этого инвестиционного проекта превышают 500 миллионов рублей», – рассказала начальник отдела по взаимодействию с резидентами КРДВ Камчатка Ирина Шадрина.

Открывая встречу, директор КРДВ Камчатка Марина Якутова выразила надежду, что не менее 80 процентов заявленных к реализации проектов ТРК «Зеленовские озерки» смогут в 2025 году войти в состав действующей туристической инфраструктуры региона. Сроки ввода в эксплуатацию рекреационных объектов синхронизируются с планами завершения строительства в Международном аэропорту Петропавловска-Камчатского нового аэровокзального комплекса. С началом работы современного пассажирского терминала, способного обеспечить комфортное обслуживание до полутора миллионов человек в год, прогнозируется значительное увеличение потока российских и зарубежных туристов на полуостров. Важно, чтобы возросшее число гостей могла достойно встретить изменившаяся количественно и качественно индустрия гостеприимства региона.

На необходимость соответствия формируемых мест размещения туристов и предоставляемых им услуг высоким сервисным стандартам мирового уровня директор КРДВ Камчатка обратила особое внимание.

«Для меня «Зеленовские озерки», также как ТРК «Паратунка», – две флагманские площадки Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики на Камчатке, которые призваны сформировать современные высокие сервисные ориентиры для всей региональной индустрии гостеприимства, – сказала Марина Якутова. – Мне хочется, чтобы мы с вами превратили «Зеленовские озерки» в бренд, название которого бы прочно ассоциировалось не только в России, но и далеко за пределами нашего Отечества с релаксирующей живописной курортной зоной. Её резиденты обязаны гарантировать широкий ассортимент эффективных оздоровительных процедур, а также высокий уровень сервиса в комфортных условиях своих отелей и здравниц, имеющих эксклюзивный архитектурный облик».

Сотрудники КРДВ Камчатка также проинформировали резидентов ТРК «Зеленовские озерки» о степени готовности инженерной и транспортной инфраструктуры, которую подрядные организации по договорам с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики формируют для туристско-рекреационного кластера.