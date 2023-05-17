17 мая в Южно-Сахалинске прошла рабочая встреча Председателя Правления АО «Системный оператор ЕЭС» с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Федор Опадчий проанализировал основные параметры функционирования энергосистемы Сахалинской области и проинформировал о подготовке к принятию Системным оператором функций централизованного оперативно-диспетчерского управления технологически изолированной территориальной энергосистемой региона.

С 1 января 2024 года в соответствии с изменениями Федерального закона от 11.06.2022 № 174-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты РФ» Системный оператор приступит к осуществлению функций оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных энергосистемах Сахалинской и Магаданской областей, Камчатского края, Чукотского автономного округа в Дальневосточном федеральном округе и Норильско-Таймырской энергосистемой в Красноярском крае.

Федор Опадчий проинформировал губернатора Сахалинской области о том, что централизация функций оперативно-диспетчерского управления позволит распространить на технологически изолированные энергосистемы единые принципы технической политики и технологические подходы по обеспечению надежного функционирования Единой энергосистемы России, обеспечит тиражирование накопленного опыта Системного оператора на удаленные территории, позволит внедрить инновационные технологии, в том числе единую информационную модель – основу современных средств управления электроэнергетическим режимом.

«У Сахалинской области появляется возможность использовать весь наш накопленный большой опыт управления Единой энергосистемой России, которая является одним из крупнейших энергообъединений, четвертым по размеру в мире. Мы внедрим здесь самые современные технологии, связанные как непосредственно с организацией работы диспетчера, так и с оптимизацией режимов работы, максимальным и полным использованием имеющейся инфраструктуры. И, конечно, проведем большую работу по трансляции наших знаний по управлению большой энергосистемой страны и персоналу, который придет на работу в нашу компанию, и персоналу Сахалинэнерго», – отметил Федор Опадчий.

Глава Системного оператора рассказал губернатору Сахалинской области об основных этапах передачи функций оперативно-диспетчерского управления островной энергосистемой от Сахалинэнерго Системному оператору. Так, между Системным оператором и ПАО «Сахалинэнерго», осуществляющим в настоящее время функции оперативно-диспетчерского управления, подписаны соглашения о взаимодействии на переходный период, ведется диалог с органами исполнительной власти и Ростехнадзором, определен вариант реформирования организационной структуры диспетчерского центра Системного оператора в Хабаровске, который будет управлять технологически изолированными энергосистемами на Дальнем Востоке, началось формирование удаленного подразделения в Южно-Сахалинске, в том числе с трудоустройством новых кадров.

«Приход Системного оператора на Сахалин и Курилы означает повышение надежности и безопасности работы островной энергосистемы. Это необходимо, чтобы в домах жителей нашей области всегда горел свет, чтобы мы могли подключать к сетям новые жилые комплексы и промышленные предприятия», – подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Впервые в 2023 году Системный оператор участвовал в согласовании главного программного документа по развитию электроэнергетики Сахалинской области – Схемы и программы развития электроэнергетики на 2023–2027 гг. А уже с 2024 года непосредственно Системным оператором Сахалинская область будет включена в единую Схему и программу развития электроэнергетических систем России. Документ будет разработан Системным оператором и утвержден Минэнерго к 1 декабря 2024 года.