Доля гидроаккумулирующих станций (ГАЭС) в глобальной структуре мощности всех типов строящихся и запланированных ГЭС к маю 2023 г. достигла 49%, говорится в исследовании Global Energy Monitor. Это существенно выше аналогичного показателя для уже действующих ГАЭС, доля которых составляет 14%.

ГАЭС, состоящие из двух резервуаров, как правило, подключены к общей сети. Избыток электроэнергии, образующийся в ночные часы низкого спроса, используется для перекачки воды из нижнего резервуара в верхний. Утром, с ростом потребления электроэнергии, вода сбрасывается в нижний резервуар, приводя в действие электрогенераторы. Верхний резервуар, тем самым, выступает в роли аккумулятора энергии, отсюда и название – гидроаккумулирующие электростанции. Действующие ГАЭС можно условно разделить на электростанции открытого и закрытого типа: первые из них могут сбрасывать воду из искусственного водохранилища в водоемы естественного происхождения, тогда как вторые – полностью замкнуты на себе.



По данным Global Energy Monitor, к маю 2023 г. глобальная мощность действующих ГАЭС достигла 161 гигаватта (ГВт), из которых 111 ГВт (69%) приходилась на Китай, Японию, США, Италию и Германию. Однако мощность строящихся и запланированных к сооружению ГАЭС составляла 439 ГВт, т.е. была в два с половиной раза выше. По оценке экспертов ассоциации "Глобальная энегия", более 80% мощности реализуемых и заявленных проектов приходилось на КНР (407 ГВт), при этом в Топ-5 стран по этому показателю также входили Индия (16 ГВт), Австралия (14 ГВт), США (14 ГВт) и Великобритания (6 ГВт).



Сильной стороной ГАЭС является продолжительный срок эксплуатации, который в некоторых случаях превышает 75 лет, тогда как для литий-ионных аккумуляторов он составляет не более 15 лет. При этом эффективность ГАЭС не завит от количества циклов заряда-разряда. Однако строительство ГАЭС требует специальных природных условий, и пример тому – проект ГАЭС Seminoe, который должен быть реализован в округе Карбон штата Вайоминг, входящего в группу «горных» штатов на западе США. Верхний резервуар будет обустроен в горе Беннет, а нижним резервуаром станет действующее водохранилище Seminoe, примыкающее к одноименной плотине. Перепад высот между двумя водохранилищами составит 300 м, а расстояние – 3 км. Строительство новой ГАЭС должно начаться в 2026 г., ввод в эксплуатацию намечен на 2031 г.